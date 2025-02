Una nueva ley de medios suma resistencia incluso dentro de la Revolución Ciudadana

El 11 de noviembre de 2022, de forma simbólica, el entonces presidente de la República, Guillermo Lasso, lanzó la ‘ley mordaza’ (que había sido aprobada en 2013) al “tarro de basura de la historia”, según dijo.

¿Quién habla de una Ley de Comunicación?

Más de dos años después, su hermano, Xavier Lasso, asambleísta electo por la Revolución Ciudadana, dice que no cree en la “cantaleta de la autorregulación” de los medios. Además, ha sostenido que “quieren autorregularse, que no haya Ley de Comunicación, para hacer lo que les da la regalada gana. La Ley de Comunicación les perturba. Nos atacaron durísimo en Ecuador, en Argentina y hoy España vive una crisis profunda, con el develamiento de esas conversaciones, en donde los medios deciden a quién atacan, a quién van a matar social y políticamente, porque tienen las herramientas para hacerlo”.

Por estos motivos, Xavier Lasso ha anticipado que cuando llegue a la Asamblea, trabajará en una nueva Ley de Comunicación. Sin embargo, ni siquiera sus compañeros de la bancada de Revolución Ciudadana (RC) y RETO están del todo de acuerdo. Algunos prefirieron no pronunciarse, pero en ‘off’ señalaron estar sorprendidos por la propuesta, ya que hay otros temas que consideran más urgentes.

Algunas opiniones

Desde otros partidos, como el Social Cristiano, Alfredo Serrano, también legislador electo, dijo que tomarán una posición el día en que exista un proyecto de ley. Le parece que hay otros problemas demasiado serios que enfrenta Ecuador.

Liliana Durán, exlegisladora de RC, volverá al Legislativo en mayo. Recordó que son al menos 67 asambleístas y que cada uno tiene sus intereses y experticias, como ella en el tema de trabajo. Concuerda con lo expresado por Xavier Lasso. “Evidentemente se necesita una ley que norme y que regule la libertad de expresión; no para coartarla, sino para que haya una disposición de respeto a la diversidad de pensamiento, a la dignidad humana. Varios medios se han hecho eco y se han convertido en juzgadores, deben ser regulados”.

Al revisar el plan de trabajo de los candidatos a la Asamblea, por la alianza RC-RETO hay 19 proyectos de ley. La propuesta, según se lee, fue construida, discutida y consensuada por los firmantes, incluido Lasso. En el listado no aparece ningún proyecto de Ley de Comunicación. Abarca temas como un nuevo Código de Trabajo, Ley de Seguridad Social, Sistema Nacional de Protección, entre otros.

El abogado y defensor de derechos humanos Juan Pablo Albán alerta que desde el punto de vista de los estándares en materia de derechos humanos, una ley que restrinja el ejercicio de la libertad de expresión es absolutamente inaceptable. “Soy partidario de la autorregulación. Efectivamente, debe haber criterios básicos en cuanto a los límites del ejercicio de la libertad de expresión por parte de los comunicadores, pero no soy partidario de una ley que implique restricciones”.

Ana Herrera/ Revolución Ciudadana

“Presentamos un plan de trabajo, de agenda legislativa, con 19 proyectos de ley o prioridades enfocadas en seguridad, salud, educación y empleo. No consta la Ley de Comunicación. Sin embargo, no significa que no se vaya a tratar. No lo hablamos”.

Alfredo Serrano/ PSC

“La verdad, no se nos ha ocurrido tratar esa ley. No está en nuestra agenda. El país tiene problemas demasiado serios y graves por atender. Luego de recorrer el Ecuador en la campaña, parece que no entendieron lo que la gente está viviendo”.

Nataly Morillo/ ADN

“Nuevamente ellos tratan de coartar la libertad de expresión. Ya vivimos en la época en que gobernaron cómo trataron de silenciar a los periodistas. Incluso recordemos el caso El Gran Hermano y la multa al medio El Universo. Estoy en contra”.

Mariana Yumbay/ Pachakutik

“Estamos construyendo una agenda legislativa. Dentro de eso, no está considerada como prioridad esa ley. Por nuestra parte, seremos respetuosos de la norma constitucional y otros instrumentos internacionales frente a la libertad de expresión y comunicación”.

