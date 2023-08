EXPRESO y un aprendizaje que nunca termina

El periodismo es uno de esos oficios en los que el aprendizaje nunca termina. El mío continúa y se inició precisamente en el lugar donde ahora estoy, en Diario EXPRESO.

Era 1975 y con 16 años recién cumplidos me había quedado para supletorios en dos materias, por lo que no tendría vacaciones en la playa y debía pasarlas en Guayaquil.

Mi madre no quería que esté de vago en la casa y mi padre se vio obligado a llevarme a su trabajo todos los días. Algo que me mantenía ocupado, pero que no disfrutaba, excepto cuando podía ver a mi abuelo y escuchar sus historias políticas.

Una noche a la salida del trabajo, en la esquina de 9 de Octubre y Baquerizo Moreno, mi padre entabló conversación con Galo Martínez Merchán, amigos de muchos años, así conocí al fundador de Diario EXPRESO.

Mi padre me presentó y le contó mi situación colegial; yo obviamente pasé el correspondiente bochorno. Fue entonces cuando empezó mi aprendizaje periodístico. En medio de la conversación Galo Martínez me preguntó: “¿Te gusta escribir?”. Respondí que sí. “¿Te interesaría conocer cómo funciona un diario?”. Y yo, con tal de no tener que seguir yendo a una aburrida oficina de abogados, acepté inmediatamente.

Al día siguiente estaba frente al escritorio del licenciado Martínez, como todos le llamaban. Él, con cigarrillo en mano, me llevó a un recorrido por las modernísimas instalaciones de EXPRESO que recién iba a tener dos años de fundado.

Luego de 15 minutos me dejó en la Redacción a la que asistí de lunes a viernes durante dos meses. Mi tarea inicial era recortar las noticias que llegaban por el teletipo de EFE y llevarlas al jefe de redacción que escogía cuáles publicar.

El legado de Galo Martínez Merchán y otros directivos de EXPRESO al país Leer más

Así aprendí a redactar y cuando apareció en el periódico mi primera nota sobre un terremoto en China fue el orgullo más grande que pude sentir. Pasaron los dos meses, regresé a clases, me gradué, estudié Ingeniería, abandoné, estudié Leyes y también abandoné, finalmente opté por ser periodista.

Durante 50 años, EXPRESO ha sido un referente y como todos los grandes medios de comunicación ha pasado por épocas doradas y tiempos difíciles. Ha tenido éxitos y derrotas; ha sobrevivido dictaduras y combatido a tiranos. Ha celebrado democracias y denunciado corrupciones. Como todos, ha cometido errores que ha sabido enmendar y ha caído en provocaciones que logró superar. En lo que nunca ha cambiado ni claudicado es en mantener su independencia.

EXPRESO nos deja diariamente un aprendizaje sobre el periodismo libre que afortunadamente aún podemos disfrutar como lectores. Mi padre fue columnista y dejó su pensamiento en sus páginas. Hoy lo hago yo. Solo puedo decir gracias por abrirme las puertas y permitirme continuar con mi aprendizaje.