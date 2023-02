Diario Expreso no puede conocer las reacciones de las aspirantes de la Alcaldía y Prefectura del Guayas, Cynthia Viteri y Susana González, respectivamente; en el Centro de Convenciones ya que el medio "no tiene acreditaciones".

Elecciones 2023: Minuto a minuto de las seccionales en Ecuador | En vivo Leer más

Este fue el argumento que manifestó una mujer que se plantó a recibir a los diferentes medios de comunicación en la puerta principal, pero frenó a este Diario.

"Que la coordinadora no hizo el trabajo, que me llame y me escriba. Si necesitan algo está mi número. Me avisan con qué autoridad quieren hablar y lo gestiono", fue el argumento.

En torno al caso, este domingo 5 de febrero EXPRESO sí se contactó con tres personas del equipo de Comunicación de Cynthia Viteri para conocer a qué hora llegaba la funcionaria al Centro de Convenciones. Como ocurre en algunos artículos publicados por este Diario, no hubo una respuesta salvo de una.

Viteri y Álvarez lideran la votación a la Alcaldía de Guayaquil, en el exit poll Leer más

Ella envió el número de Whatsapp de Francis Vanegas, quien estaría al frente de esta situación. Efectivamente, se escribió y, al estar en el Centro de Convenciones acotó que la prensa que estaba adentro del salón fue la acreditada. "Quien no está es porque no cumplieron", concluyó previo a entrar al salón.