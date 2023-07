El expresidente queda feamente embarrado

Pírrica y de cortísima duración fue la victoria que el correísmo se quiso adjudicar luego de la exposición del perito Roberto Meza sobre el asesinato del general Jorge Gabela. Que Correa no está entre los posibles autores intelectuales, fue lo que exclamaron los porristas del expresidente. Pero el correísmo tiene muy pocos motivos para celebrar.

Para comenzar, el informe de Meza deja en claro que el expresidente sabía perfectamente que había observaciones muy serias y técnicas en contra de los helicópteros Dhruv: fue el propio Gabela quien le dio personalmente la documentación.

El que no haya hecho nada para detener la compra, al menos hasta que haya un estudio técnico, lo coloca en una situación compleja, puesto que en los accidentes que Gabela advirtió que podrían ocurrir hubo muertos y heridos. Es más, queda claro en el informe lo que ya se sabía: que Correa hizo todo lo posible para bloquear las acciones que Gabela había adelantado para evitar la compra.

Luego está lo más grave: desde el Estado se montó un operativo para al menos dos cosas. Uno: posicionar en la opinión pública que la muerte de Gabela fue producto de la delincuencia común; y dos: ocultar y desaparecer el informe original de Meza en el que se decía que el móvil del crimen fue detener las denuncias de Gabela en contra de esos aparatos.

Ojalá tengan pruebas de esta gravísima acusación que, además, son NUEVAS conclusiones y no la «reconstrucción» del anterior informe.

Ya falta poco…#LosCorruptosSiempreFueronEllos pic.twitter.com/EsiQindZQH — Rafael Correa (@MashiRafael) July 12, 2023

Ninguno de estos dos operativos era remotamente posible sin el consentimiento o conocimiento de Correa. El expresidente tuvo en sus manos no solo la posibilidad de detener la compra de esos aparatos, sino también de transparentar la información que tenía para descubrir la identidad de los autores intelectuales del crimen y detenerlos.

¿Por qué Correa y sus subordinados dijeron tantas veces que Gabela fue asesinado por la delincuencia común si todo apuntaba a que esa tesis era un absurdo grosero? ¿Por qué no hizo nada para que sus ministros, subsecretarios y funcionarios que estuvieron en el Comité Interinstitucional no ocultaran y no perdieran el informe que Meza hizo y que 13 años más tarde tuvo que rehacer por orden de la Corte Constitucional? Estas son apenas dos interrogantes que quedan flotando luego de la presentación del informe y que son una carga para Correa, sobre todo si es que la Fiscalía cumple con la orden de la Corte Constitucional de reabrir la investigación del caso.

Del informe quedó algo que va a ser muy difícil de rebatir dentro o fuera de los tribunales: Correa se la jugó por los posibles autores intelectuales y no por llegar a la verdad

El que (Correa) no haya hecho nada para detener la compra... lo coloca en una situación compleja. Martin Pallares, columnista y periodista