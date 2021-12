Los compañeros de trabajo son un poco como la familia porque, en la mayoría de los casos, no se eligen y, además, compartimos con ellos hasta más de la mitad de nuestros días.

Aunque no todos se conviertan en nuestros mejores amigos; las horas, las semanas y los meses compartidos nos sirven para descubrir sus talentos, sus reacciones en las situaciones difíciles, el grado de su nobleza, sus principios e incluso su sentido del humor... ¿Qué pasa con sus batallas?

Sabemos que no todas las personas están dispuestas a compartir sus problemas, pero eso no significa que no los tengan. Cada persona libra o arrastra su propia guerra interna (algunos hasta una segunda Batalla del Pichincha), una guerra que puede repercutir en el estado de ánimo, en las relaciones e incluso en el rendimiento laboral.

¿A dónde vamos con todo esto? Por Navidad, quisimos hacernos y hacerte un regalo. Nos pusimos de ejemplo con un experimento social que nos ayudó a ver a nuestro alrededor y ahora queremos que tú lo veas.

Invitamos a 6 periodistas a ser parte de una reunión navideña y a conversar entre ellos. Son parte de EXPRESO y comparten un mismo espacio: 8 horas diarias y unas 160 horas al mes... o más. ¿Realmente se conocen? ¿Cuántas veces han hablado de sus problemas? Para saberlo, les pedimos responder las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que más te duele o lo que no te perdonas? ¿Tienes un problema que no le has contado a nadie? ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te inquieta? Mira cómo les fue:

¡No esperes una reunión o una fecha ideal. Mira a tu alrededor todos los días!