Exministro del Deporte Raúl Carrión es declarado inocente

Raúl Carrión, el exministro del Deporte del gobierno del expresidente Rafael Correa, recibió una primera sentencia en la que se ratifica su estado de inocencia de un posible delito de peculado en una contratación efectuada en 2008.

El tribunal integrado por los jueces Walter Macías, Byron Guillén y Daniella Camacho, resolvieron que la Fiscalía no probó la existencia del posible delito atribuido a Carrión y otros sospechosos.

La resolución se dio la tarde de este viernes en la Corte Nacional de Justicia. Entre otras, el juez Macías señaló que al no existir el acta de la adjudicación del contrato en el que intervinieron los procesados el tribunal no puede presumir que hayan intervenido en él, “ya que la Fiscalía no ha presentado la prueba documental del acta de sesiones del Comité de Contrataciones”, dijo el juez.

La audiencia de juicio se realizó entre los días 15, 16 y 17 de junio y 27 y 28 de julio pasados. Los investigados fueron Carrión, Polo Carrera (a quien la Fiscalía no acusó), Rafael Mendoza y Elizabeth Cárdenas, y la acusación fue como autores. Hubo además el señalamiento como cómplice para Mario Montevideo.

El tribunal consideró que los hechos no se adecúan a una conducta de abuso en los términos previstos por el artículo 257 del Código Penal derogado por no existir desfalco, disposición arbitraria u otra conducta constitutiva de abuso y equiparable a la modalidad determinada por la ley.

Durante el juicio, la Fiscalía aseguró que el posible delito se habría cometido entre 2007 y 2008 con la contratación de implementos deportivos para programas de masificación de deportes. Según el organismo, el Comité Especial de Contrataciones del Ministerio del Deporte, a esa fecha conformado por Carrión y otros funcionarios, subdividió contratos, situación que estaba prohibida por la Ley de Contratación Pública.

Corresponde ratificar el estado de inocencia en favor de todos los procesados. Wálter Macías, Juez de la Corte Nacional

En el juicio, el fiscal general subrogante Wilson Toainga acusó a los sospechosos de abusar de recursos públicos en beneficio de terceras personas.

El monto del aparente perjuicio habría sido alrededor de 152.000 dólares. En contra del exministro Carrión se iniciaron al menos 14 expedientes por delitos similares. Ha recibido al menos cinco condenas, ninguna ejecutoriada. Carrión se presentaba periódicamente desde hace casi 10 años ante la autoridad hasta que en julio de 2020 dejó de hacerlo.