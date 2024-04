Más exigencias a las reglas claras en la posconsulta

Las posturas sobre el arbitraje internacional y el trabajo por horas son las iniciativas de este plebiscito que han dividido criterios entre los ecuatorianos. Para unos es importante y para otros es una problemática que afectaría no solo a la ciudadanía, sino al país.

Aunque el Estado deba pagar los valores impuestos en arbitrajes, en derecho existe la figura “repetición”: el Estado debe ir contra los malos funcionarios, causantes de esos pagos, señala Rosalía Arteaga, expresidenta del Ecuador. Es decir, “incautarles sus bienes hasta el monto que tendrían que pagar” y si no lo están haciendo, “habría que preguntarle al Ejecutivo y a los ministros” por qué no lo hacen.

En cuanto al trabajo por hora, Rosana Palacios, presidenta de la Unión Nacional de Trabajadores, afirma que “el Código de Trabajo lo contempla ahora, pero con derechos; lo que quieren es sin derechos”; actualmente existen 30 contratos parciales.

En eso difiere Galo Salamea, presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca. “El Código de Trabajo no hace referencia al contrato por horas, sino al de jornada parcial”. Además, “si alguien estaba contratado bajo otra modalidad, no podrá ser despedido para ser contratado en la modalidad por horas”.

Rosana Palacios, presidenta de la Unión Nacional de Trabajadores

“¡No podemos firmar un cheque en blanco!”

“Para nosotros, toda la consulta tiene preguntas inoficiosas porque pudieron haberse trabajado directamente desde la Asamblea, ya que tenía un pacto. La mayoría de las disposiciones, como dicen los anexos, (los proyectos) tendrá que enviarse a la Asamblea.

Pero las preguntas D y E son las cerezas del Gobierno porque pretende romper dos candados constitucionales: el artículo 325 de la Constitución, el cual habla del trabajo por hora y busca que no se precarice el trabajo que se venía haciendo desde el 2000, allí se pagaba $ 0,50 la hora; y el 422, sobre la prohibición de celebrar tratados internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional.

Esto solo beneficia a empresas internacionales para que puedan seguir explotando al trabajador y precarizando las condiciones laborales. Ahora, si hubiesen puesto la fórmula para calcular el valor de la hora que la ministra de Trabajo promulga, hubiese tenido mayor veracidad, porque ha dado varios valores. ¿A cuál ministra le creemos, a la que dijo que iba a ser $ 2,90 o la que ha dicho otro monto?”.

Rosalía Arteaga, expresidenta del Ecuador

“La ciudadanía debe darle importancia”

“Siempre es importante hacer consultas a la ciudadanía porque esa es la forma más directa de hacer democracia. Ecuador ha tenido varias consultas y esta reviste de mayor importancia porque la mayor parte de las preguntas están dirigidas a fortalecer la seguridad.

A mí me preocupa porque muchos ciudadanos buscan migrar a los EE. UU. y allí hay trabajo por horas; entonces, no sé por qué se piensa que el trabajo por horas es malo acá y bueno allá. A mí me parece que eso abre opciones para quienes no tienen trabajo y para quienes ya tienen trabajo, ya lo tienen.

En cuanto al arbitraje internacional, creo que eso vale la pena porque eso afianza la credibilidad en el aparato jurídico del Ecuador. Sin embargo, los ministros de Estado y los gobiernos deben tener en consideración los contratos que se firman con las empresas; primero que se los negocie de forma adecuada para que el país no sea perjudicado, porque después de que firman el contrato empiezan a verle los peros. Las bases de licitación deben estar bien hechas y no direccionadas a una empresa o a un sector”.

Galo Salamea, presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca

“Es crucial crear un marco legal sólido”

“El que un país reconozca el arbitraje internacional como método para resolver disputas comerciales puede ser percibido como un indicador de apertura y seguridad para la inversión extranjera. Pero para que este no afecte los intereses del Estado debería realizarse una cuidadosa elaboración y negociación de los acuerdos de arbitraje, es decir, incluir cláusulas que salvaguarden los derechos de las comunidades y del medio ambiente, así como establecer mecanismos transparentes para la resolución de disputas.

Es crucial también establecer un marco legal sólido que proteja los derechos humanos, de las comunidades y de la naturaleza; que se imponga responsabilidades a las empresas transnacionales en caso de violaciones.

En cuanto al trabajo por horas, no significa que existirá regresión de derechos, solo se agrega una nueva modalidad de contratación, se respetará los derechos laborales, generando nuevas oportunidades y permitirá disminuir el porcentaje de empleo informal que existe en la actualidad, brindando a las personas desempleadas mejores opciones para un mejor futuro”.

