Exdirector confirma campeonato con reos, pero niega haber bebido dentro

Una injusticia y puras mentiras. Así calificó Fausto Rosero, exdirector de la Cárcel 4, el informe que indica que estaba ebrio y que agredió verbalmente a un uniformado luego de que el auto en el que se movilizaba chocó contra una patrulla.

“(El agente) Nos hace parar, nos intimida, y en esas condiciones creo que no tenían que llevarse el carro, sino arreglar, y yo no lo agredí. Lo insulté a mi manera, pero no lo agredí, y después le pedí disculpas ante un juez”, dijo Rosero en exclusiva a Diario EXPRESO.

Frente a los señalamientos de que bebió alcohol dentro del centro de privación de libertad junto a internos como alias Fito y Jr., líderes de Los Choneros, confirmó que jugó voleibol, pero negó que estuvo con ellos o que libó en la cárcel.

Rosero justifica su accionar. “(Fue) Un campeonato con mis compañeros, unos PPL... Esto era de integración. Recuerde que es un centro de rehabilitación. Es un incentivo hacer deporte. No estaban Jr. ni Fito, ellos están del otro lado, no magnifiquen”.

El acontecimiento con el agente que niega haber agredido fue afuera, asegura. Cuando ya se retiraron, fue a comer fritada y se tomó unas cervezas. “Se arma un escándalo terrible y la institución policial deja mucho que desear, pero no me voy contra ellos”, señala el exfuncionario, quien califica de injusta su destitución, confirmada por el SNAI el sábado.

Las cárceles del Ecuador están en estado de excepción. De acuerdo con el artículo 7, numeral 2, del decreto 210, emitido en septiembre pasado, se prohíbe la libertad de asociación y de reunión durante las 24 horas del día. Y eso, por supuesto, incluye un campeonato de “rehabilitación”.

Rosero lamenta irse. “Ahora salgo con algunos proyectos que se quedaron sin ejecución”. Cita programas estudiantiles y de emprendimiento, que agrupaban a 1.053 alumnos entre primaria, secundaria y universitarios.

Aclaró que no guardaba amistad con los internos. “No se puede decir relación, pero como director general visitaba algunas áreas. Con mi llegada incentivamos la carpintería, panadería y demás”, cuenta.

No obstante, para el abogado especialista en derecho penal Juan José Hidalgo, no es suficiente la destitución, sino la investigación y castigo de las infracciones y delitos cometidos que se puedan revelar.

Hidalgo cuestiona que se celebren campeonatos tras dos masacres que aún no son resueltas en su totalidad.