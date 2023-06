El ataque a tiros contra el concejal de Esmeraldas, Jairo Olaya, es el último hecho violento registrado a autoridades y políticos en el país. En mayo, Luis Chonillo, alcalde de Durán, se salvó de morir luego de un atentado perpetrado en su contra mientras se dirigía a la primera sesión de Concejo. En este suceso murieron tres personas.

La violencia a políticos se ha incrementado en los últimos meses. Durante la campaña para los comicios seccionales de febrero pasado, varios candidatos fueron asesinados y otros recibieron atentados criminales.

Frente a este panorama y a las puertas de las elecciones presidenciales y de asambleístas, ¿existen garantías para la seguridad de los candidatos?

EXPRESO consultó a varios expertos en temas de seguridad para conocer sus opiniones.

Para Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la próxima campaña electoral podría ser incluso más violenta que la de febrero pasado. “Yo no creo que el escenario social y político sea muy distinto, hay muchas disputas en este momento para el país, entonces desde el punto de vista del discurso, va a haber una contienda bastante dura y eso, obviamente, deriva en escenarios de violencia”, dijo.

Pontón explicó que, en ese contexto, ciertas mafias utilizan el ambiente de polarización que vive el país para arremeter contra candidatos que son “amenazas” contra sus actividades.

“El problema de lo que se está viviendo ahora es que los conflictos sociales y políticos se están librando por otra vía, ahí hay una serie de operadores que se prestan a ejercer ilegalidades”, refirió Pontón.

Sin embargo, para Renato Rivera, experto en formulación de políticas contra el crimen organizado, los actuales candidatos se enfrentarán a un escenario diferente al de febrero, pues algunas organizaciones criminales enfocan sus ataques en autoridades seccionales, sobre todo de poblaciones rurales.

Por ello, sostuvo el especialista, el nivel de violencia podría no llegar a alcanzar los niveles de la campaña pasada. “En una Asamblea, al menos en nivel de prevención, lo vería un poquito más difícil ahora. Por ejemplo, si el financiamiento de campaña por parte de una organización criminal, eso sí puede generar también focos de violencia. Si una organización x te financia la campaña y tú no llegas al poder, eso también te puede generar un ciclo de violencia”, manifestó Rivera.

Pontón coincidió en este último punto. Explicó que existen políticos con un perfil de riesgo más alto que otros, por lo que sus organizaciones deben ofrecerles todas las garantías durante la próxima campaña electoral.

“En este caso, estamos hablando de una elección presidencial, donde creo que hay que redoblar esfuerzos también por parte de la Policía para darles seguridad”, afirmó el analista.

No obstante, Rivera sugirió a las organizaciones políticas no bajar la guardia en la campaña. “No descartaría que existan eventos violentos contra potenciales asambleístas, candidatos a asambleístas en provincias donde sí hay una alta presencia de organizaciones criminales, el caso de Guayas, Sucumbíos, Los Ríos, son provincias donde podría haber un riesgo”, dijo.

Agregó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Ministerio del Interior deben trabajar mancomunadamente, junto a las organizaciones políticas, para minimizar los riesgos de posibles ataques a candidatos.

Juan Zapata, ministro del Interior, indicó a EXPRESO que hasta la fecha no ha recibido peticiones por parte de candidatos para que sean resguardados por efectivos de la Policía Nacional durante el tiempo de la próxima campaña electoral.

El funcionario aseguró que en los próximos días prevé reunirse con Diana Atamaint, presidenta del CNE, para analizar el tema de seguridad durante el proceso de elecciones.