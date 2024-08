Esto es lo que dijo Aquiles Álvarez sobre la denuncia de Lucía Jaramillo

"Luchamos por causas (...) no hay que hacer nada personal", se sinceraba en su enlace radial de los miércoles el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ante la pregunta del entrevistador del medio I99 sobre si habrá una sola sesión solemne por las fiestas octubrinas, dada las fricciones que persisten entre el burgomaestre y el presidente de la República, Daniel Noboa.

Hermanos Álvarez venden acciones de Ternape Petroleum, investigada en caso Triple A Leer más

Sin que lo increpen, como si no pudiese dejar pasar por alto el tema, Álvarez se refirió a la pugna que mantiene con otra representante del movimiento oficialista Acción Nacional Democrática (ADN): la legisladora y precandidata al mismo cargo Lucía Jaramillo.

"Cualquier cosa que nos digan, nos rebota. Que nos pusieron una denuncia en el Tribunal (Contencioso Electoral)… bueno, que hagan lo que quieran" sostuvo Álvarez, quien fue denunciado por Jaramillo, el pasado lunes 19 de agosto, por infracción electoral muy grave por violencia política de género.

La precandidata a asambleísta por la circunscripción 3 de la provincia del Guayas, quien aseguró que su denuncia deja un precedente, pide que el alcalde de Guayaquil pague una multa, además que lo destituyan y que les suspendan sus derechos políticos por dos a cuatro años.

Lee también: Caso Triple A, que involucra Aquiles Álvarez, se mide con Comunicaliza

Este enfrentamiento se originó tras otra denuncia que involucra al administrador del Cabildo porteño. El 12 de julio de 2024, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables presentó una querella ante la Fiscalía General del Estado por supuesto comercio irregular de combustible. Ante ello, la institución aperturó el donominado Caso Triple A

Desde la Asamblea Nacional, el bloque de Gobierno -al que pertenece Jaramillo- creó el Frente Parlamentario de Lucha contra el Tráfico de Combustible para fiscalizar a Copedesa, una de las empresas de distribución de gasolina asociadas a la familia de Álvarez.

Pobrecita esta niña y toda esa bancada.

Fiscalicen lo de la barcaza de Karpower mejor.

Pocoton de vagos en esa bancada, a vaca con los sueldos que les paga el pueblo.



Sigan con esa narrativa para cortina de humo con todas sus porquerías, en fiscalía nos vemos.



Guardaremos… https://t.co/8VS6kJA1bz — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) July 16, 2024

A raíz de este anuncio, el pasado 16 de julio Álvarez reaccionó en su cuenta de X, lanzando epítetos contra Jaramillo: "Niña vaga, que mientras fue del PSC, pasó vagando en el Municipio de Guayaquil, ella y su hermana. Fiscalicen lo que quieran", expresó.

Te puede interesar: Cámaras en el centro de Guayaquil han detectado 3.250 infracciones de tránsito

Según Jaramillo, el burgomaestre se refirió a ella con "términos denigrantes, insultos. Yo nunca le falté al respeto. Lo único que hice fue dar a conocer un supuesto acto de corrupción, en mi deber de fiscalizar".

Álvarez confirma que no será candidato a la Presidencia: "digan lo que digan" Leer más

Asegura que no será candidato

Durante el enlace radial, Aquiles volvió a ser interrogado sobre si participará en las elecciones generales del 9 de febrero de 2025. "No me creen que no seré candidato (...) ya no ve a quedar más que pedir permiso al Consejo (Cantonal), vacaciones del 14 de septiembre al 2 de octubre, para desaparecer en épocas de inscripciones".

Según el alcalde del Puerto Principal, "hay una teoría, que hay que romperla, de que voy a ser inscrito a última hora. No entiendo quiénes son los carboneros que andan hablando de eso", sentenció.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ