Esteban Torres es denunciado en el TCE por presunta infracción electoral

El legislador electo por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), Esteban Torres, fue denunciado por un presunta infracción electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Este organismo de justicia electoral ha tomado relevancia en los últimas días por la sentencia emitida en contra de la vicepresidenta Verónica Abad que le suspendió sus derechos políticos y como consecuencia la dejó sin la potestad de ejercer su cargo.

El debate ahora se centra en el poder que el Tribunal ha adquirido al quitar los derechos políticos a una mandataria electa por votación popular, cuando existe una sentencia de la Corte Constitucional que clarifica los motivos y mecanismos para remover a un mandatario de su cargo. Abad fue denunciada por la canciller Gabriela Sommerfeld por violencia política de género, lo que derivó en la sentencia de primera y segunda instancia que inhabilitó a Abad para ejercer su cargo.

La denuncia en contra de Esteban Torres es una más de una serie de quejas presentadas en el Tribunal Contencioso Electoral por diversas supuestas infracciones en contra de varias autoridades. En el caso del exlegislador socialcristiano, es acusado de una presunta infracción electoral tipificada en el artículo 278 numeral 7 de la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia.

¿De qué se lo acusa a Esteban Torres?

De acuerdo a la queja presentada ante el TCE, Torres habría infringido el artículo 278 numeral 7 de la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia. Este establece una lista infracciones electorales graves. El numeral 7 habla de realizar actos de campaña anticipada o precampaña electoral.

El documento publicado en el página web del Tribunal no da mayores detalles sobre la supuesta infracción. La juez Ivonne Coloma, en cuyo despacho recayó el caso, otorgó dos días de plazo a partir de la notificación del auto para que el denunciante Manuel Antonio Pérez Pérez realice algunas precisiones antes de admitir o no a trámite el proceso de la infracción. Entre lo que ordena aclarar está: el acto, resolución o hecho respecto del cual se interpone la denuncia y determine con precisión los hechos, acciones u omisiones que se atribuye al presunto infractor; complete los fundamentos de la denuncia y precise los agravios que cause el acto; aclare y/o complete el anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos.

