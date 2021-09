Espíritu de cuerpo es lo que espera Pachakutik

¿Dónde quedaron los tres principios indígenas básicos? Las palabras del coordinador de Pachakutik, Marlon Santi, quien calificó como “malagradecido” al asambleísta Fernando Villavicencio por denunciar irregularidades en la Asamblea Nacional, dejaron la sensación de que estaba exigiendo silencio por protegerlo en su momento.

“Todos tienen derecho de preguntar, pero se necesita una investigación profunda. Voy a irme contra las espurias medidas del asambleísta Villavicencio a quien le di asilo político en mi comunidad de Sarayaku cuando estaba perseguido y no debe ser malagradecido, tiene que fiscalizar cosas profundas”, señaló.

Esto generó diferentes reacciones e interpretaciones. El expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) Jorge Herrera matizó las palabras de Santi y dijo ayer a EXPRESO que lo que trató de decir es que por esa consideración del asilo esperaban que el presidente de la Comisión de Fiscalización trabaje con ellos en la resolución de los grandes problemas del país, en lugar de causar conflictos internos.

“No se le ha pedido que haga espíritu de cuerpo. Todo lo contrario. En días anteriores, el compañero Marlon dijo con claridad que los temas de corrupción deben ser juzgados vengan de donde vengan, así sea del propio Pachakutik. Nada vamos a tapar, por lo tanto el Ama Shua (no ser ladrón), Ama Llulla (no mentir) y Ama Quilla (no ser vago) no se ha roto como se quiere hacer ver”, dijo Herrera.

La investigación no debe ser dirigida, en este caso solo a la Asamblea. Deben ver lo que hacen otras funciones del Estado. Jorge Herrera,

​expresidente de la Conaie

El aludido no está muy seguro de eso. Villavicencio agradeció ayer la protección que le brindó el pueblo Sarayaku durante el gobierno de Rafael Correa, aunque aclaró que la protección no vino únicamente de Santi, sino de toda la comunidad que entonces estaba liderada por José y Patricia Gualinga.

“Si pensó eso (que debía hacer espíritu de cuerpo) se equivocó. Voté por Salvador Quishpe cuando estuvo de candidato a la presidencia de la Asamblea, voté por Guadalupe Llori, no por ella, porque era una propuesta de Pachakutik y ahora me siento decepcionado de todo lo que está pasando aquí”, dijo Villavicencio.

EXPRESO pidió el punto de vista de la presidenta Llori sobre los dichos de Santi. Desde su despacho, la respuesta fue que “no es factible que la presidenta se pronuncie sobre esa declaración”.

Quien sí lo hizo es la exlegisladora y dirigente indígena de Cotopaxi, Lourdes Tibán que, al igual que Herrera, prefiere destacar las declaraciones de Santi en el sentido de que no se tolerará la corrupción al interior del movimiento.

“No creo que Pachakutik o cualquier movimiento político va a aceptar tapar, si hubiera, actos de corrupción. El Ama Shua debe estar siempre al frente de nuestros principios. Debemos investigarnos, sin necesidad que alguien más lo haga, pero el problema es que hay algunas cuestiones que estamos dejando que sucedan y eso no está bien”, señaló Tibán.

El analista político Arturo Moscoso le dijo ayer a este Diario que le sorprendió escuchar a Santi y que la interpretación que él le dio es “nosotros te protegimos y así nos pagas”.

“Se contradicen en sus propios principios, por más que seguramente ahora querrán matizar como ya hicieron con lo dicho por la asambleísta Rosa Cerda. Es penoso, porque se trata de una agrupación política que tuvo un resultado electoral bueno y generaba cierta expectativa en algunos sectores”, señaló Moscoso.