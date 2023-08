Más de 1.645 bailarines de diferentes agrupaciones artísticas participaron en un pasacalle para conmemorar el Primer Grito de Independencia de Ecuador en las calles de la capital española.

Los colores amarillo, azul y rojo resaltaban en el Parque de los Mosquitos en Madrid, donde más de 8.000 ecuatorianos se dieron cita para disfrutar de las presentaciones de varios grupos de danza y cantantes.

Para la joven Carolina Tisalema, quien ha nacido y crecido en España, ha sido muy importante el amor por Ecuador que le inculcaron sus padres. Actualmente es bailarina de música tradicional ecuatoriana en el grupo Nueva Esperanza. "Esperamos que les hayan gustado los bailes folklóricos que hemos realizado. Me siento agradecida de ser de Ecuador y me ha hecho muchísima ilusión que haya venido mucha gente", comentó Carolina.

Esta fue la oportunidad en la que miles de compatriotas se reencontraron y, sobre todo, se unieron por el mismo sentido de pertenencia. El grito de ¡Viva Ecuador! y bailes icónicos como el "zapateando Juyayay" hermanaron a miles de personas de diversas regiones del país.

"Es una alegría ver a todos nuestros compatriotas en tierras lejanas y vernos reunidos. Me he encontrado con amigos que vivían en el sur de Quito y no sabía nada de ellos hace tanto tiempo", contó Mario Zimba, un ecuatoriano que ha vivido en España durante 23 años.

El ambiente festivo duró más de 7 horas, y no dejaba de llegar cada vez más ecuatorianos de distintas partes de la comunidad de Madrid para disfrutar de las fiestas.

"Me gusta recordar mi tierra, mi patria y mi gente. Me siento muy orgullosa de ser ecuatoriana y me da mucha alegría que mucha gente participe en estos eventos para no olvidarnos nunca de nuestras raíces", manifestó la compatriota Ingrid Paredes.

La cantidad de asistentes a la jornada latinoamericana fue realmente significativa, ya que cerca de 8.000 personas se hicieron presentes. Entre ellos, no solo se encontraban ciudadanos del país anfitrión, sino que también hubo una importante presencia de personas provenientes de otras naciones de la región, tales como Perú, Bolivia y Colombia.

"Emocionado de ver a tanta gente de Ecuador participando en este evento. Vengo todos los años, para mí es fundamental asistir a estas celebraciones que nos recuerdan una fecha histórica", señaló Patricio Cando.

Esta celebración constituyó una gran oportunidad para que personas de diversas nacionalidades pudieran compartir y conocer más acerca de las distintas culturas latinoamericanas.