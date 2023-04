El poblado de San Luis, en el cantón El Chaco, provincia de Napo, se mantiene en alerta por la erosión regresiva del río Quijos o mayormente conocido como río Coca, este domingo 16 de abril expresaron su malestar porque el desprendimiento de tierra llegó a partes de sus patios y temen por la caída de sus viviendas.

En este sector habían 52 familias y en el lugar hay una vía que conduce al campamento de Sinohydro, responsable del mantenimiento de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

“Ya le falta poco para llegar a una casa que podría caer al vacío, la mayoría de las familias se han ido. No podría decirle cuántos metros está porque no nos acercamos debido a lo peligroso que es” comentó un morador que prefirió no ser identificado.

En el lugar hay trabajos para proteger el oleoducto. Hasta antes de febrero de 2020, el valle del río Coca estaba ubicado a 1 kilómetro de distancia del poblado,