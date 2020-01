Ernesto Carrasco: “Si hay más casos será difícil atenderlos”

- ¿Qué se sabe del coronavirus?

- Este no es un virus común. Ya hubo dos brotes previos de virus similares que corresponden a una familia de patógenos virales que se llama coronavirus. Este es un nuevo tipo diagnosticado en 2019. Al ser nuevo, nuestro cuerpo no tiene defensas ni anticuerpos, por eso la cantidad de contagios. Cuidado la gente lo va a confundir con una gripe estacional e, incluso, no podemos descuidarnos de la AH1N1. La gente podría confundirse y automedicarse y no es recomendable. Es una enfermedad nueva, seguimos aprendiendo de esto. Los reportes que nos han llegado del paciente de Quito dicen que está en estado crítico, pero vivo. Pero, por ejemplo, las encimas hepáticas ya están empezando a subir.

-¿Y eso qué significa?

- No sabemos si es por el mismo estado inflamatorio, por el nivel de estrés que está aguantando el cuerpo por la enfermedad, o si es un ataque del virus al hígado. Estamos haciendo ciencia al andar. No hay ningún conocimiento previo sobre este virus y esperamos que deje los conocimientos suficientes y ya con la tecnología disponible se pueda tomar medidas para controlarlo, limitarlo y, de ser posible, tratarlo.

- ¿Los protocolos del Ministerio de Salud son los adecuados?

- El Ministerio está siguiendo las mismas normativas de la OMS. No hay protocolos, así de sencillo. Hay lineamientos temporales que se van actualizando y siguen saliendo según se aprende de la enfermedad. Entonces, básicamente se está trabajando en la contención y en evitar la propagación del virus.

- ¿Por qué es importante la contención?

- Porque en un país como el nuestro, donde tenemos un sistema de por sí saturado, atender ciertos casos que se van produciendo no va a ser una tarea sencilla, como es el caso del paciente chino. Pero si nosotros llegásemos a tener más casos, por la falta de espacio y por la falta de equipos, va a ser mucho más difícil controlarlo. De ahí la importancia de la contención antes de estar pensando en un tratamiento o en un manejo, porque si la enfermedad progresa en muchas personas va a ser complicado atender a todas.

- ¿Y qué hospitales estarían capacitados para atender los casos, de confirmarse alguno?

- Muy pocos. Imagínese lo importante que sería ahora la existencia del Neumológico Alfredo Valenzuela que se cerró. De darse algún caso, habríamos podido tenerlos aislados allá arriba en el cerro. Los demás hospitales de la red tienen espacios muy limitados para pacientes con enfermedades infecciosas. Las clínicas privadas van por la misma línea porque el sistema de salud está colapsado. De ahí la importancia de la contención, porque si dejase de ser un brote y se convierte en epidemia, vamos a tener una situación muy difícil de llevar a cabo acá.

La entrevista completa: