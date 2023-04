Sin datos exactos y números generales del porcentaje de abastecimiento de las unidades médicas del IESS en Guayas, así respondió Enrique Fócil, titular del organismo en la provincia, sobre la falta de medicinas e insumos. Reconoció que el problema se enfoca en procesos lentos y el incumplimiento de proveedores.

- Los pacientes insisten en que el IESS no les entrega el medicamento recetado en sus dependencias y ahora hasta en las clínicas prestadoras

- Eso es lo que se ha mejorado en esta última etapa y le puedo confirmar que nosotros tenemos un nivel de abastecimiento significativamente mayor al iniciar. Estamos entre el 75 - 80 % de medicinas e insumos médicos, en algunos casos, más del 80 %.

- Usted me puede decir eso a mí, pero en las casas de salud los pacientes señalan lo contrario, están hartos de comprar lo que deberían darles

- Es tan real porque somos gente seria, si quiere le hago una cita para que acuda a las bodegas de los hospitales del Efrén Jurado, del Teodoro Maldonado Carbo, el de Daule que llegó al 82 %.

- Ok, me está mencionando tres, pero qué pasa con el hospital de Durán, el de Pascuales y los demás de la provincia

- Siempre hay problemas, no puede ser perfecto, depende de las demandas del lugar, su abastecimiento está creciendo.

- ¿Cuánto tiene de abastecimiento?

- Vea yo le hablo de un promedio, porque son 14 unidades médicas, como no se puede brindar la atención, ellos recurren a prestadores externos.

- Pero ellos tampoco están entregando medicinas

- Ellos tienen medicamentos.

- Pero no les dan... ¿De qué sirve, a menos de que haya algo más de fondo?

- Mire, hay una prestadora externa que se llama Totalmedic que está en Samborondón, la invito para que usted vea el sistema de abastecimiento que ellos tienen y cómo están surtidos.

Esperemos llegar entre 90 y 100 % de abastecimiento en los próximos cuatro meses

- Insisto, esa es una de cuántas prestadoras externas que tienen...

-Tenemos 171 prestadores.

- Con mucha más razón, eso beneficia a los que pueden ir allá, pero los que van a Pascuales o a otro cantón ¿Qué pasa con ellos?

- Claro, tenemos un proceso de derivación, cuando no se puede brindar la atención, un hospital los puede recibir y así por el estilo.

- Pero no se resuelve el problema de fondo. ¿Cuál es el porcentaje total de abastecimiento en las unidades? ¿Cuál es la que tiene menor porcentaje en la provincia?

- La que tiene un menor porcentaje está por el 60 %.

- ¿Cuál es?, sirve incluso hasta de referencia para que la gente no vaya ahí?

- No le puedo precisar el nombre porque son algunas pero le damos un promedio, una globalidad para que tenga una idea.

- Pero de qué depende esa falta de medicinas y de insumos, es un tema de presupuesto?

- No

- ¿Falta de asignación del Ministerio de Finanzas?

- No

- ¿Corrupción, robo de medicinas?

- Depende de dos cosas, de los procesos que no son rápidos y depende de los proveedores; en el sentido que a ellos se les establece un plazo, para la entrega de medicamentos y a veces ellos no cuentan con lo que se han comprometido a entregar.

Siempre hay problemas en el abastecimiento, depende de las necesidades de cada lugar



- Pero la ley establece reclamos, procesos y sanciones

- Y lo hacemos, sancionamos; pero el pueblo no quiere sanciones sino medicinas. Por eso hacemos las consultas al Sercop y en ese camino hacemos todo lo posible. De hecho debo reconocer que las prestadoras han mejorado su servicio pero a veces se comprometen y no cumplen y es eso lo que causa el desabastecimiento pero se estigmatiza al IESS, se lo culpa porque el afiliado dice dame la medicina y aunque no la tiene todavía no significa que la tenga a la semana siguiente o al mes siguiente.

- Pero esto no es un tema recién o nuevo. Debe haber responsables, se vulneró derechos de personas

- Es que es la falta de gestión de años anteriores... Habría que revisar caso por caso pero eso corresponde a cada administración... Yo he hecho los cambios necesarios hasta evaluar para no cometer ninguna injusticia con nadie que hace su trabajo.