El empresario Pedro Verduga dispuesto a cumplir su pena y a pagar la reparación

El empresario Pedro Verduga es el segundo sentenciado por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-216 que ofrece a la justicia cumplir con la reparación integral dispuesta por el tribunal de la Corte Nacional de Justicia en abril pasado. La semana pasada Teodoro Calle también se mostró dispuesto a pagar los 735.000 dólares de indemnización fijados en el fallo de primera instancia.

Pero Verduga agrega algo más. Su ubicación para cuando la Policía busque ejecutar la orden de prisión para el cumplimiento de la condena lo pueda encontrar. Lo hace mientras otros sentenciados están prófugos, resolvieron esconderse o se asilaron y a pesar de estar en desacuerdo con lo que considera una 'injusta condena'. El miércoles el empresario Pedro Verduga, de 82 años presentó un escrito en la Corte Nacional de Justicia.

A los jueces les dijo: "soy un ciudadano respetuoso del régimen democrático. Las sentencias que imponen los jueces deben cumplirse. Me queda como último recurso acudir a la Corte Constitucional y lo haré. Por tanto de manera formal y expresa me presento voluntariamente a cumplir la pena".

El 26 de febrero pasado Verduga admitió, en el noveno día del juicio por el caso Sobornos, que recibió un mensaje que venía desde la cúpula del Gobierno del expresidente Rafael Correa en cuyo texto se le requería un millón de dólares.

El portador del mensaje habría sido el exministro de Obras Públicas Wálter Solís (prófugo en Estados Unidos y otro de los sentenciados) quien lo habría hecho en nombre del exvicepresidente Jorge Glas (preso en la cárcel de Cotopaxi), de los exministros María Duarte (huésped en la residencia de la Embajada Argentina), Vinicio Alvarado (prófugo en Caracas Venezuela) y Alexis Mera (con arresto domiciliario en Guayaquil).

Al empresario se le habría señalado que escogieron a su empresa Equitesa por ser una de las más reconocidas del país y que en el momento del pedido estaba a cargo del proyecto Multipropósito Chone.

Verduga dijo a la Corte que un quebranto en su salud le llevó a asilarse en una casa de salud de Guayaquil. Dio el piso y el número de habitación para cuando se ejecute la orden de prisión. Dijo que lo hace no para victimizarse "sino informar al tribunal sobre la realidad de los hechos. De aquí no me voy a mover hasta que mejore mi estado o ustedes envíen a la Policía a trasladarme", reiteró.

Añadió además que "he adquirido bienes que me permiten pagar la indemnización de daños y perjuicios fijada por el tribunal. No voy a esconder mis propiedades ni mis empresas ni voy a cambiar de nombre lo que con mi trabajo he adquirido. Estoy listo a cumplir voluntariamente con el pago que dispone el fallo". Reiteró que espera instrucciones precisas para el pago.

En la Corte Nacional está pendiente la resolución de los pedidos de aclaración y ampliación que presentaron 13 de los 20 sentenciados por el caso Sobornos. El tribunal de casación ratificó la condena impuesta en el juicio en el que la Fiscalía evidenció la existencia de una estructura criminal, liderada por Correa y Glas, dedicada a la captación de aportes ilegales de empresas contratistas del Estado a cambio de obras.

Los recursos se captaban en efectivo y por cruce de facturas que se destinaban a los principales colaboradores del expresidente Correa y a las campañas de Alianza PAIS, según probó la Fiscalía. La Corte pidió a ese organismo investigar otros delitos y otros sospechosos. Existirían al menos 22 expedientes abiertos.