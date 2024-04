El Empalme: Facebook les notificó la muerte de un familiar

Rodney Alexander Bravo Montalván de 26 años y Jacinto Cedeño Bustamante fueron asesinados dentro de un vehículo Nissan Sentra de color plomo.

El acontecimiento que ocurrió a las 15:30 de este viernes 12 de abril se regó como pólvora en el cantón El Empalme. Las fuertes detonaciones pusieron los pelos de punta a los habitantes de la avenida Quevedo, arteria principal para llegar a la urbe de esta localidad.

Los familiares de Bravo rápidamente se enteraron del hecho ya que estaban a uno 800 metros de lo acontecido debido a que este trabajaría como taxista informal en las afueras de un prostíbulo cerca de su vivienda.

No así los familiares de Cedeño que a eso de las 19:00 vieron en Facebook sobre la muerte de dos personas, pero no sabían si se trataba de su pariente quien hasta esa hora no había regresado a la casa en el recinto Monserrate por la vía a Guayaquil.

Hipótesis Se presume que el ataque iba dirigido a Bravo, ya que los disparos fueron de su lado. Tenía antecedentes penales.

Así lo explicó uno de sus allegados, Juan Álava, quien no le gusta ver noticias de crónica roja en el Facebook y por eso no le había prestado atención al acontecimiento. Sin embargo, quedó impactado, cuando vio el nombre y el apellido de su pariente.

Rápidamente se comunicó con otros familiares y salieron a verificar sobre la muerte de Cedeño quien supuestamente habría solicitado una carrera de taxi a Bravo y por lo cual también recibió disparos en la cabeza que terminaron con su humanidad.

Sus familiares explicaron que como ellos vivían en el campo no se enteraron a tiempo y fue por tal motivo que no llegaron a tiempo a la escena de los hechos donde solo estaban los parientes de Bravo, quienes no podían creer lo acontecido.

“La noticia nos cogió de sorpresa, mi sobrino no tiene mamá con vida y el papá es una persona que no tiene muchos recursos económicos”, expresó Vicente Cedeño, tío de la víctima.

La policía llegó al sitio para recabar información y levantar los indicios balísticos para conocer las motivaciones de este hecho violento. A las 17:30 los agentes de criminalística arribaron al lugar para el respectivo levantamiento de los cadáveres y llevarlos a la morgue de Quevedo para la autopsia.

Entre las primeras hipótesis de la Policía es que el ataque fue dirigido a Bravo ya que los impactos de bala fueron directamente de su lado. Además se estaría investigando si es que se trataría de alguna represalia debido a que este tendría antecedentes delictivos.