El consulado de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos en Guayaquil sobre varios atentados en la ciudad de Guayaquil durante la noche del 13 y madrugada del 14 de abril. Casi al mismo tiempo el ministro del Interior, Juan Zapata, dijo que no iban a ser hechos de gravedad y que tampoco conocía de ese aviso porque no se habían comunicado con él.

"Lo que están diciendo es como que si los ataques son como los que tuvimos en noviembre. No me han llamado, eso es lo raro porque lo lógico hubiera sido que tomen contacto con el ministro del Interior, con el comandante de la Policía Nacional, porque cualquier fuente, sino es el comandante general, el director de inteligencia o el ministro del interior no es una fuente oficial", expresó Zapata en el programa Vera a su manera.

El hecho generó preocupación luego de que en los dos últimos años se ha ponderado que las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador se han fortalecido cada vez más. Y, que existe una sólida coordinacion en capacitaciones, operativos y dotación de equipos. Según la Policía Nacional, la nación norteamericana es la que más colaboración emite en cuestiones de inteligencia.

Durante la mañana de este 14 de abril de 2023, el funcionario enfatizó que se está investigando "quién es la fuente que reveló esa información" porque ningún oficial de inteligencia o uniformado la ha entregado a Estados Unidos. Y especificó también que no hubo 10 atentados como se expuso en redes sociales sino de tres cargas menores. "No hay que minimizarlas pero no se puede alarmar así a la ciudadanía".

Insistió en que "Estamos en el peor momento de la violencia en el país" y que no se han comunicado con él. "Quizá lo más acertado es que nos llame y verifiquemos porque en momentos de tanta sensibilidad cualquier acción que tomemos, nos puede aumentar esta crisis que estamos viviendo".