Elecciones Ecuador: Esta es la multa que tendrá que pagar si no votó el 9 de febrero

En Ecuador, el voto es un deber ciudadano y una obligación legal para todos los ciudadanos entre 18 y 64 años, según lo estipula el Código de la Democracia. Sin embargo, en cada proceso electoral, hay quienes deciden no acudir a las urnas, ya sea por desinterés, falta de tiempo o desconocimiento de las consecuencias. Lo que muchos no consideran es que esta omisión conlleva sanciones económicas y dificultades para realizar trámites cotidianos.

La multa por no votar

Aquellos que no acudieron a sufragar en las elecciones generales del 9 de febrero sin una justificación válida deberán pagar una multa equivalente al 10% del Salario Básico Unificado (SBU), que en 2025 corresponde a $ 47. Aunque la cifra puede parecer baja para algunos, acumular varias sanciones puede representar un gasto considerable, especialmente si se suman otras infracciones electorales.

Otras sanciones económicas en procesos electorales

No solo los votantes tienen obligaciones; los ciudadanos seleccionados como miembros de las Juntas Receptoras del Voto también enfrentan penalidades si no cumplieron con su deber. La ausencia en esta función implica una multa del 15% del SBU, es decir, $ 70,5. Además, si no asistieron a las capacitaciones obligatorias del Consejo Nacional Electoral (CNE) conlleva otra sanción de $ 47.

Cómo consultar y pagar las multas

El la plataforma del CNE permite verificar si un ciudadano tiene multas pendientes. Para hacerlo, basta con ingresar el número de cédula y la fecha de nacimiento El pago puede realizarse en línea a través de bancos autorizados o en puntos físicos distribuidos en todo el país.

Consecuencias de no pagar las multas electorales

Más allá del pago obligatorio, ignorar estas sanciones puede generar serios inconvenientes legales. Entre las restricciones que pueden enfrentar los ciudadanos con multas pendientes se encuentran:

Dificultades para realizar trámites públicos, como la obtención de certificados o pasaportes.

Impedimentos para salir del país, lo que puede afectar viajes personales o laborales.

Inhabilitación para ejercer cargos públicos, limitando oportunidades de empleo en el sector estatal.

Congelación de cuentas bancarias, en casos de sanciones acumuladas y no canceladas.

¿Cuándo se puede justificar la inasistencia al voto?

Si bien el voto es obligatorio, existen circunstancias en las que no sufragar no se considera una infracción. Para evitar la multa, el ciudadano debe presentar una justificación válida ante el CNE. Las razones aceptadas incluyen:

Problemas de salud o discapacidad, respaldados con un certificado médico.

Haber sufrido una calamidad doméstica grave en los días previos a la elección.

Encontrarse fuera del país o haber llegado a Ecuador después del día electoral.

Otras causas de fuerza mayor debidamente justificadas.

