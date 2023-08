Elecciones en Ecuador: denuncian robos y largas filas en recintos

Pese al temer, por la peligrosidad del sector en los recintos electorales del noroeste de Guayaquil, el distrito más violento de la Zona 8 y del país se observan largas filas de votantes para estas elecciones anticipadas de hoy 20 de agosto de 2023 que eligen presidente, asambleístas y consulta popular.

Un ciudadano quien solicitó la reserva de su nombre contó que cuando se movilizaba en el bus que lo trasladaba desde su domicilio hasta el bloque 6 de Flor de Bastión fue víctima de asaltantes.

"Se subieron al bus, nos interceptaron por La Ladrillera, nos asaltaron a todos los pasajeros se nos llevaban el dinero y los teléfonos. Me dijeron 'ahí está tu cédula para que vayas a votar", manifestó el afectado.

José Carrasco, otro ciudadano, que también llegó a cumplir su derecho al voto sostuvo que por seguridad salió de su casa solo con la cédula y que la misma recomendación le dio a todos familiares. "Les dije solo lleven el documento de identidad, no hay que darle 'papaya' a los pillos".

En otro recinto electoral, en el bloque 1, también de Flor de Bastión, las filas en los exteriores del plantel superaban las 200 personas, incluso personas de la tercera edad y con discapacidad madrugaron a sufragar.

"Salí a las 05:30 de mi casa, vine conduciendo mi vehículo (una bicicleta adaptada para personas que no pueden caminar), mi carrito no pudo pasar por la puerta porque es muy estrecha. Los delegados del CNE me ayudaron y trajeron las papeletas hasta la puerta", relató Enrique Pérez, mientras complacido por haber podido sufragar enseñaba su carnet de votación.