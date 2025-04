Elecciones Ecuador 2025: ¿Qué empresas están autorizadas para realizar exit polls?

Para la segunda vuelta de este 13 de abril de 2025, cuatro empresas están autorizadas para realizar exit polls o encuestas a boca de urna, las cuales podrán difundirse una vez concluida la jornada electoral.

Los exit poll o encuestas a boca de urna son encuestas realizadas a los votantes inmediatamente después de haber votado en diferentes recintos electorales numéricamente representativos para tener una estimación del resultado final.

Telcodata, Corpmontpubli, Cedatos y Centroinvest con las únicas empresas habilitadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para realizar exit polls. Sin embargo, que estén registradas y habilitadas no implica que lo vayan a hacer.

Heraldo Muñoz, jefe de la Misión de Observadores de la OEA, en su recorrido por recintos electorales, el domingo 13 de abril del 2025. Heraldo Muñoz.

"No son resultados, son estimaciones", alerta observación de la OEA

Durante su evaluación del avance de la jornada electoral, Heraldo Muñoz, jefe de la Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), hizo énfasis en que los exit poll o encuestas a boca de urna no son los resultados finales de una elección.

"En un proceso como este, en el que está en juego del futuro del país, todos los sectores deben actuar con responsabilidad", sostuvo y destacó que "los exit polls no son resultados, son estimaciones y la ciudadanía tiene que esperar con paciencia".

Asimismo, señaló que aunque sea "ardiente" la paciencia, el único organismo habilitado para compartir los resultados oficiales es el CNE. "Hay que esperar pacientemente hasta el último voto y no confiar en exit polls, que no son más que estimaciones estadísticas y no son resultados (...)".

