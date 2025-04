Daniel Noboa busca la reelección con propuestas en educación, empleo y seguridad

A tan solo unos días de la segunda vuelta electoral, el futuro de Ecuador está en juego. El actual presidente, Daniel Noboa, buscará el respaldo de los ecuatorianos para mantenerse en el poder, enfrentándose a Luisa González, la candidata del correísmo. En este último tramo de la campaña, Noboa ha intensificado su contacto con la ciudadanía, presentando sus propuestas de gobierno, que giran principalmente en torno a tres ejes cruciales: la educación, la economía y la seguridad.

El lunes 7 de abril, Noboa participó en un conversatorio con estudiantes de la Universidad Casa Grande, en Guayaquil, donde expuso las que considera las principales soluciones a los problemas que aquejan al país. El evento, titulado 'Voto Consciente 2025: Conversatorio Segunda vuelta Electoral', congregó a figuras políticas de su movimiento y a académicos, y se enfocó en tres temas: el desempleo juvenil, el sistema de salud y la creciente inseguridad.

Educación y empleo: la apuesta de Noboa para el futuro

Uno de los puntos más fuertes de la intervención de Noboa fue la situación educativa en el país. El presidente hizo un llamado urgente a una reestructuración del sistema educativo y la creación de políticas a largo plazo. Criticó fuertemente la falta de visión de las administraciones anteriores, que no han logrado una planificación sostenible para la educación en las próximas décadas. “En los últimos tres gobiernos ha fracasado cualquier plan social y de educación porque nunca ha habido una planificación a diez, quince o veinte años de acuerdo a la realidad demográfica del Ecuador”, expresó.

Para contrarrestar esta falta de preparación, Noboa propuso la construcción de 30.000 residencias universitarias públicas y un programa de becas para estudiantes de inglés, con el fin de ampliar las oportunidades laborales para los jóvenes. Según el presidente, solo un 34 % de los graduados de universidades públicas logran acceder a un empleo, lo que refleja la desconexión entre la formación académica y el mercado laboral.

Una mirada a la salud: precariedad y propuestas de reforma

En cuanto a la salud, Noboa apuntó directamente a la falta de recursos y la crisis que vive el sistema de seguridad social. Atribuyó el deterioro del servicio al desempleo juvenil, que reduce la cantidad de aportantes al sistema. “Mejorando el empleo juvenil, se endereza todo en la parte del Seguro Social porque existirían más aportantes y contribuyentes netos”, argumentó. Además, denunció el desmesurado aumento de los costos en los servicios médicos, con un incremento de 380 millones de dólares en 2015 a 1.380 millones en 2023. Como alternativa, presentó Helper, un sistema basado en inteligencia artificial que optimiza la atención médica al gestionar recursos de manera eficiente.

Seguridad: entre la cooperación internacional y el combate al narcotráfico

Uno de los temas más importantes del conversatorio fue la seguridad. Noboa no dudó en advertir que el narcotráfico representa el 26 % del Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano, una cifra alarmante que podría seguir creciendo si no se toman medidas urgentes. "Si no buscamos la cooperación internacional, esto se puede descontrolar cada día más y las familias ecuatorianas no se lo merecen", señaló el presidente, quien insistió en la necesidad de trabajar con otros países para enfrentar la criminalidad.

El presidente Daniel Noboa expone sus soluciones para los problemas de seguridad, empleo y educación en Ecuador en el marco de la campaña electoral 2025. Freddy Briones

Noboa responde sobre Blackwater e indica que no habrá operaciones autónomas, solo asesoría

En este contexto, Noboa también defendió el acuerdo con la empresa privada Blackwater, aclarando que su rol en Ecuador no será el de operar de manera autónoma, sino el de brindar asistencia técnica en el combate contra las guerrillas urbanas. “No puede ninguna entidad, ni ninguna asesoría tener control de ninguna operación que no esté aprobada por las Fuerzas Armadas y por la Policía Nacional”, aseguró.

Economía: reactivar el empleo y fomentar la inversión

La economía ecuatoriana, según Noboa, está en una encrucijada. Criticó que gran parte de los contratos de inversión en el país no hayan generado empleos, lo que ha provocado una pérdida de 3.000 millones de dólares anuales en beneficios tributarios. En su lugar, el mandatario propuso un sistema de deducciones fiscales para las empresas que contraten jóvenes y egresados de universidades públicas, buscando así reactivar el empleo juvenil y fomentar la inversión en el país. "Las empresas que crecen y contratan pagarán menos impuestos; las que se estancan, no", afirmó Noboa.

Desafíos ambientales: el caso de Galápagos y la minería

El tema ambiental también estuvo presente en el conversatorio. Noboa denunció la violación de acuerdos internacionales en las Islas Galápagos, por parte de flotas extranjeras, lo que pone en riesgo tanto el ecosistema como la soberanía del país. Además, se refirió a la minería, enfatizando la necesidad de proteger las fuentes de agua y la importancia de proyectos hidroeléctricos sostenibles, como el de Mazar.

