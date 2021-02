Elecciones en Ecuador: ¿Habrá o no recuento de votos?

En sesión de la noche de ayer, 16 de febrero de 2021, el pleno del CNE no logró aprobar o negar el informe para dar paso al recuento de votos solicitado por Yaku Pérez.

En el limbo. Hay poca certeza sobre el futuro del recuento de votos como parte de un acuerdo político entre los candidatos presidenciales Yaku Pérez, de Pachakutik; y Guillermo Lasso, de la alianza CREO - Partido Social Cristiano, quienes buscan un cupo a la segunda vuelta electoral.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) no alcanzó los votos necesarios para negar o aprobar una reclamación presentada por Pérez en el marco de la Audiencia Pública de Escrutinio para la apertura del 100 % de las urnas de Guayas y del 50 % en las provincia de Pichincha, Manabí, Los Ríos, Azuay, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Santa Elena, Tungurahua, Loja, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Esmeraldas, Imbabura, Cotopaxi, Morona Santiago para cotejar la votación de binomios presidenciales. Además, adjuntó el detalle de las urnas que a su criterio deberían ser abiertas.

Sobre la base de este pedido, el Departamente Jurídico del CNE elaboró un informe en el que recomendó al pleno del Consejo aceptar parcialmente el pedido de Pérez: recontar los votos en las provincias mencionadas, pero será el CNE quien escoja las urnas que deberán ser abiertas. El informe obtuvo dos votos favorables, uno en contra, una abstención y una ausencia. No hubo los votos para aprobar o negar la reclamación lo que genera más cuestionamientos que el analista electoral, Daniel González, aclara para EXPRESO.

¿Qué va a pasar con el pedido de recuente del candidato Yaku Pérez?

A decir del experto, la reclamación del candidato presidencial de Pachakutik debe, obligatoriamente, tener una respuesta del CNE ya sea negando o aceptando su pedido. De no hacerlo, explica, eso dejaría en estado de indefensión y constituiría en una vulneración de los derechos del candidato. De la decisión del Consejo Electoral dependerá la apertura o no de las urnas. Pero ahí no termina todo.

¿Qué pasará si el pedido de Pérez es negado, aceptado o no tiene respuesta?

González explica que si la reclamación es negada, el candidato puede acudir a otras dos instancias, la objeción e impugnación, ante el Tribunal Contencioso Electoral. Si es aceptada, se dará paso a lo aprobado por el pleno del Consejo. Y si no tiene respuesta dentro de la Audiencia Pública de Escrutinio, el candidato puede acudir al Tribunal Contencioso Electoral alegando la vulneración de su derecho.

¿Habrá o no recuento de votos?

Eso dependerá, explica González, de la decisión del CNE sobre la reclamación presentada por Pérez u otros que se presenten mientras permanezca instalada la Audiencia Pública de Escrutinio. También de la decisión que tome el Tribunal Contencioso Electoral sobre las objeciones e impugnaciones que se presenten en su sede una vez proclamados los resultados oficiales.

¿Hasta cuándo tiene el CNE para proclamar resultados oficiales?

De acuerdo a lo que dijo la presidenta del CNE, Diana Atamaint, en una entrevista a una canal de televisión internacional, entre el sábado 20 y domingo 21 de febrero próximos deberán proclamar los resultados oficiales. Será en base a esos resultados que los candidatos pueden elevar sus objeciones e impugnaciones al Tribunal Contencioso Electoral.