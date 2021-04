Elecciones Ecuador 2021: Se reportan aglomeraciones en algunos recintos de Chimborazo

A diferencia de las largas colas durante la primera vuelta electoral en las afueras de todos los recintos en la provincia de Chimborazo; la segunda vuelta se llevó con fluidez. Los ciudadanos ejercieron su derecho al voto con rapidez. "Ha sido muy rápido, está organizado, no espere ni cinco minutos, todos con sus mascarillas, con su alcohol" indicó Marcelo Cando en el recinto Simón Bolívar de Riobamba.

Elecciones Ecuador 2021: Manabí, entre las ganas de votar, la confusión y los retrasos Leer más

No se reportaron novedades en la instalación de las mesas en este cantón y el proceso se cumplió sin mayores novedades.

En la provincia constan 410.353 personas dentro del padrón electoral, repartidos en 1.258 juntas en los 10 cantones. En el cantón Colta, la afluencia fue masiva y no se respetó el distanciamiento, los ciudadanos no quisieron opinar si acogieron el llamado al sector indígena por el voto nulo. En Columbe ventas ambulantes coparon la calle de ingreso al recinto Hualcopo Duchicela "Socializamos, indicamos, pero la gente no quiere hacer caso, llamamos al comisario, esperemos que con más gente podamos hacerles entender el peligro que representan y se retiren" manifestó Luis Cepeda, Teniente político.

En Chimborazo, 410.353 personas constan dentro del padrón electoral. Patricia Oleas

De su lado las vendedoras reclamaban a gritos su derecho, pues aseguran que durante más de un año solo han visto disminuir sus ingresos "Tenemos que trabajar para llevar un medio a la casa, para nuestros hijos, no podemos seguir en las casas, estamos tomando las debidas precauciones", indicó muy molesta una mujer que no quiso identificarse .

Arauz y Rabascall acusados de hacer proselitismo político Leer más

Mientras que en Guamote sufragó en las primeras horas Delfin Qhispe, alcalde del cantón que en días anteriores tuvo un altercado con la caravana del presidenciable Lasso, donde lo acusaron de bloquear el camino para no permitir su ingreso al sector, mientras que la autoridad sostuvo que fue él el atacado. "Hemos venido a ejercer el derecho cívico de voto libre y voluntario, con todas las recomendaciones que nos dio el Cne, pido al pueblo que acuda a este día importante donde se decide el futuro de nuestro país", fueron su palabras mientras indicaba su cédula.

En los exteriores se vendió comida y eso, en algunos puntos, generó aglomeraciones. Patricia Oleas

De su lado la Policía Nacional , indicó que hubo 14 detenidos en la provincia ,de los cuales 8 con boleta de apremio, y 6 con orden de captura por diferentes delitos.