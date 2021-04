Elecciones Ecuador 2021: Manabí, entre las ganas de votar, la confusión y los retrasos

La jornada electoral en la provincia de Manabí, estuvo marcada por singulares y llamativas historias. Una de ellas fue protagonizada por don Isidoro Alfonso Muñoz Murillo.

Pese a no estar obligado a sufragar, el hombre de 97 años, con bastón, dolencias propias de su edad, pero con las ansias de ejercer su derecho, llegó muy temprano hasta el recinto electoral de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral, ubicado en el balneario de San Clemente, cantón Sucre, norte de Manabí.

Don Isidoro, como lo conocen en esta zona pesquera, llegó sólo hasta el sitio, en medio de la admiración de otros ciudadanos que evidenciaban las ganas de votar y elegir a un nuevo presidente.

"Queremos aportar con un mejor país, nuestro voto es importante", expresaba el nonagenario mientras daba vueltas. A pesar e que le decían que pase a sufragar, Don Isidoro, jocosamente decía que "apuro no tenía" y lo haría más tardesito.

Hubo votantes que no sabían a qué recinto dirigirse. Alejandro Giler

Retrasos y desorientación

La impuntualidad se hizo presente en varios de los recintos electorales, lo que atrasó el inicio del proceso.

El subteniente William Murillo, elemento del Cuerpo de Bomberos de San Clemente, dijo que la ausencia de delegados de organizaciones políticas fue evidente además de los retrasos.

En otros sectores, como en la parroquia Charapotó, también en el norte manabita, fue evidente la desorientación por parte de varios ciudadanos, que no conocían la junta donde debían sufragar y otros acudían a recintos equivocados. Aquí, un elemento del Consejo Nacional Electoral tuvo mucho trabajo bajo un inclemente astro rey.

"No voté en la primera vuelta, siempre me ha tocado aquí, pero por sorpresa aparezco en otro recinto y me toca regresarme" lamentaba Domenica Vera.

Dejaron el desorden

La Unidad Educativa 23 de Octubre de Montecristi, estuvo en los ojos de la crítica en la primera vuelta electoral. Allí ciudadanos protagonizaron aglomeraciones, empujones, actos que dejaron a personas golpeadas.

Ese panorama quedó en el olvido. En esta nueva jornada se evidenció orden y tranquilidad. La ciudadanía colaboró y respetó las medidas. "Fue vergonzoso ver esos videos con irrespeto y caos, que bueno es tener otro ambiente de armonía y tranquilidad", expresó Evelin Intriago.