Elecciones 2025: ¿De dónde vino el millón de votos más para Daniel Noboa?

La distancia entre Daniel Noboa y Luisa González en las votaciones del 13 de abril es contundente. Hasta el cierre de esta nota, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tenía escrutado el 99,35 % de las actas válidas y, con eso, lograba el 55,60 % frente al 44,4 % de González. Entonces, la pregunta es: ¿de donde salieron los 1,1 millones de votos de diferencia?

Las cifras muestran dos aspectos de ese crecimiento. El primero tiene que ver con la supuesta polarización, con regiones claramente señaladas en las que ganó cada uno en la primera vuelta. Eso no se reprodujo en la segunda vuelta.

La votación dejó al presidente reelecto como ganador en 19 provincias del país. González, por su parte, logró la victoria solamente en cinco. Es decir, el apoyo de Noboa creció al punto de revertir el triunfo del correísmo en zonas que el segundo pensaba consolidadas.

El otro aspecto tiene que ver precisamente con la ventaja en provincias perdidas en la primera vuelta. ADN gana en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo, Imbabura y Orellana. Así, el mapa pintado del color del correísmo en la Costa durante la primera vuelta, cambió radicalmente.

Pero también hay otras provincias en las que se registró un incremento en la votación para Noboa. En Cotopaxi, por ejemplo, ADN logra el 62,49 % de la votación, mientras que Luisa González el 37,5 %. Es decir, hubo una diferencia de 24 puntos entre ambos postulantes.

En Azuay pasó algo similar. Entre la primera y la segunda vuelta, el presidente reelecto logró crecer poco más de 16 puntos, aunque ya había ganado en esa provincia.

Además de estas dos provincias, Noboa aumentó su votación en otras como Bolívar, Chimborazo, Morona Santiago y Pichincha.

¿Se puede concluir qué cambió?

Para el analista político Pedro Donoso, la respuesta a la pregunta sobre por qué ocurrió ese incremento requiere de un análisis más profundo y cualitativo. Sin ahondar en los aspectos, por ejemplo, sobre cómo votaron las personas en los cantones e incluso parroquias, toda explicación puede recaer en el terreno de la especulación.

Sin embargo, en este punto se plantea una hipótesis respecto a lo ocurrido el pasado 13 de abril. Esta tiene que ver con que Noboa le quitó votos a González. Toma como referencia una de las encuestas previas a las elecciones hechas en Quito y Guayaquil a finales de marzo.

Daniel Noboa salió el 15 de abril al balcón de Carondelet junto a su vicepresidenta electa María José Pinto para dirigirse a sus simpatizantes. Foto: René Fraga/ Expreso.

“Hubo dos cifras fundamentales: una es sobre indecisos y la otra de la volatilidad del voto. Había 9 % de indecisión en Quito y 11,7 % en Guayaquil. Pero sobre la volatilidad en Quito, por ejemplo, existía un 7 % que decía: ‘Yo ya voté en la primera vuelta, pero estoy decidido a cambiar mi voto’”.

El analista recuerda que el nulo no varió y que el ausentismo se redujo mínimamente. “Es altamente probable que lo que haya sucedido es que Noboa le quite votos a González”. Y esto no solo en las provincias donde revirtió el resultado, sino en el país en general.

Los errores en la campaña

Pero desde la visión del manejo de las campañas, también existen elementos que pueden aportar alguna luz a lo acontecido. Para Wendy Reyes, docente de la George Washington University y directora de la consultora Proyelitica, pesó la condición de presidente-candidato durante la campaña.

“En las provincias donde revierte resultados hubo una política de expansión del gasto social mediante bonos para poblaciones afectadas por el invierno. Podríamos decir que el presidente le ayudó al candidato”, sostiene Reyes.

Para la experta, el retroceso de González también se puede entender desde sus errores en la campaña. Los temas relacionados con la dolarización, la posición del correísmo frente al gobierno de Venezuela y la propuesta de los ‘gestores de paz’ pudieron incidir.

“Para la población ecuatoriana, la dolarización representa estabilidad, y tratar de atentar contra esto no es bueno. Desde la Revolución Ciudadana hubo errores como el de la asambleísta Paola Cabezas en una entrevista”, señala Reyes.

Por ahora, los resultados dejan a Noboa con una amplia distancia y con más provincias en las que cuenta con apoyo. Ayer estuvo en Carondelet, en su primer discurso allí tras las elecciones. Se dirigió a sus simpatizantes que se congregaron en la Plaza Grande de Quito. Insistió en su discurso en contra del correísmo, pero sin nombrarlo. “El bien venció al mal”, manifestó.

