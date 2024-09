Elecciones 2025: ¿quiénes forman parte del equipo de trabajo de los precandidatos?

Del presidente de la República dependen 17,7 millones de personas. Es el jefe de la nación, pero no gobierna solo, lo hace con un gabinete. El mandatario y su equipo se encargan de dictar la política pública en los campos social, económico y de seguridad, entre otros. Por eso, ya que existen 17 precandidatos presidenciales, EXPRESO buscó conocer si hay nombres en carpeta para dirigir los ministerios.

A menos de cinco meses de las elecciones del 9 de febrero del 2025, la pregunta fue: ¿Ya tiene conformado su gabinete ministerial? Se les pidió nombrar al menos a una persona de cualquier cartera de Estado, que integrará su equipo de trabajo y que digan por qué la escogieron.

Los 17 precandidatos recibieron la pregunta, en algunos casos de forma directa y en otros, a través de sus responsables de prensa. Solamente dos se animaron a cumplir con el pedido. Se trata de Jorge Escala, de Unidad Popular; y Henry Cucalón, por Construye.

Cucalón comentó que nunca antes, durante las campañas electorales, se ha anunciado quiénes serán los ministros, en caso de ganar las elecciones. Sin embargo le pareció adecuado transparentar un listado con los nombres de quienes están trabajando en su plan de Gobierno, desde las diferentes áreas. Son personas que respaldan su visión, reiteró. El listado completo incluso lo compartió y se puede consultar en esta nota.

Para Escala es importante mostrar que a su gabinete no llegarán los grupos de poder económico. Dio tres nombres: El cardiólogo Camilo Morán Rivas será ministro de Salud; Fabián Carrión, exsubdecano de Filosofía, en la U. Central, irá a Educación; Ricardo Ramírez irá al IESS.

Otros cuatro candidatos fueron muy diplomáticos en su respuesta. Prefirieron tomar otro camino y señalar qué tipo de perfiles no estarán en su equipo de trabajo, de llegar a Carondelet. Y anunciar, de forma general, que serán personas honestas y también preparadas.

Andrea González, del Partido Sociedad Patriótica, dijo que en su Gobierno no habría lugar para asociados a los casos de corrupción como Purga, Metástasis, Plaga, Encuentro, Odebrecht, Reparto de hospitales.

Otros presidenciables dijeron que no es momento para hablar de nombramientos. Incluso, otros candidatos que en anteriores publicaciones respondieron a las preguntas de este medio, en esta ocasión se disculparon.

La falta de equipo expone la improvisación de los precandidatos

Para el analista político y catedrático Napoleón Saltos, incluso antes de aceptar la candidatura, los presidenciables deberían armar su equipo. “En Ecuador hemos vivido experiencias de gobernantes que llegan al poder y no tienen quién los acompañe; así que acuden a la familia y a los amigos”.

Saltos reconoce que los candidatos, en su mayoría, no se formaron en los partidos, por lo que difícilmente tienen un verdadero equipo detrás.

En esta administración se ha criticado la falta de capacitación y de experiencia de funcionarios de alto nivel. El 23 de noviembre, Daniel Noboa se posesionó sin ministros de Economía y del Interior, por ejemplo. Y recién para el 2 de julio, con el nombramiento de Antonio Goncalves, a cargo de Energía, su equipo quedó completo.

En el gobierno de Rafael Correa, quien traía las credenciales de haber sido profesor universitario, con posgrado en Chicago y Bélgica y experiencia como exministro de Economía, se hablaba de los tecnócratas y ‘Flacso boys’. Pero Saltos recuerda que en su mandato, un poeta fue ministro de Defensa y luego de Agricultura.

“También es un error pensar que a los ministerios deben llegar solo técnicos y no políticos; el servicio público implica ser capaz de administrar bienes y conocer el papel del Estado para orientar a todo un país”.

Sobre los requisitos para ser ministro, Fausto Ortiz, quien comandó la cartera de Economía y Finanzas, apunta que a su tiempo, Mauricio Pozo, Rafael Correa y él mismo llegaron a ese puesto sin experiencia.

Para Ortiz, un ministro de Economía es el tesorero de la nación; necesita una noción clara sobre el manejo de la caja fiscal y al final del día su tarea consiste en conseguir recursos y asignarlos. Un problema para Noboa, recordó el consultor Ortiz, fue que su ministro (Juan Carlos Vega) no tuvo tiempo para familiarizarse con su cargo.

Vega fue nombrado cuatro días después de la posesión del presidente Noboa. Para Ortiz, por lo menos se debería disponer de los 45 días previos a la llegada a Carondelet, para engancharse con la tarea.

En el 2017, Berenice Cordero llegó al gabinete de Lenín Moreno, como ministra de Inclusión Económica y Social. En el sector, todos la conocían, la llamaban “niñóloga o guaguóloga”. Ella entonces reiteraba que era técnica en política pública.

Esta crisis se vuelve una oportunidad para tomar en cuenta la relevancia de la política social activa, sistemática y estructurada. No es una “ambulancia, frente a otros problemas que producen políticas económicas o de seguridad”, reitera.

Berenice Cordero opina que como en otros ámbitos laborales, la formación de los ministros impacta en las decisiones que toman. “El liderazgo y la experiencia construyen una perspectiva en el quehacer de la maquinaria del aparato público”. También los ministros requieren equipos, políticos y técnicos, que conozcan el marco legal, por ejemplo, señala.

Cordero ha sido una de las mujeres que han integrado gabinetes. En 1979 llegó Margarita Cedeño Gómez a dirigir la Cartera de Bienestar Social, hoy MIES. Fue la primera mujer ministra de Estado; la nombró Jaime Roldós.

En el gobierno de Jamil Mahuad, entre 1998 y 2000, Ana Lucía Armijos dirigió el de Finanzas y luego el de Gobierno; Yolanda Kakabadse, Ambiente; en el de Lucio Gutiérrez hubo cuatro ministras, una de ellas la excanciller Nina Pacari. Con Correa también hubo mujeres en ministerios del área social y otros como Finanzas, etc.

¿Ya tiene conformado su gabinete ministerial?

Gema Ormaza (Centro Democrático): No respondió

No respondió Jorge Escala (Unidad Popular): El cardiólogo Camilo Morán Rivas será ministro de Salud; Fabián Carrión, exsubdecano de Filosofía, en la U. Central, irá a Educación; Ricardo Ramírez irá al IESS.

El cardiólogo Camilo Morán Rivas será ministro de Salud; Fabián Carrión, exsubdecano de Filosofía, en la U. Central, irá a Educación; Ricardo Ramírez irá al IESS. Andrea González (Sociedad Patriótica): Me he reunido con los sectores productivos, técnicos, académicos y sociales del país; con exministros de economía y dirigentes de gremios, desde 2023. Daremos el lugar a los expertos y a la academia para decisiones y puestos de poder.

Me he reunido con los sectores productivos, técnicos, académicos y sociales del país; con exministros de economía y dirigentes de gremios, desde 2023. Daremos el lugar a los expertos y a la academia para decisiones y puestos de poder. Víctor Araus (PID): El crimen organizado es el enemigo que afecta la paz y seguridad. Los ministerios encargados de la seguridad nacional estarán dirigidos por hombres con experiencia comprobada en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con un historial impecable en la lucha y protección ciudadana y la soberanía nacional.

El crimen organizado es el enemigo que afecta la paz y seguridad. Los ministerios encargados de la seguridad nacional estarán dirigidos por hombres con experiencia comprobada en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con un historial impecable en la lucha y protección ciudadana y la soberanía nacional. Luisa González (Revolución Ciudadana) : No respondió

: No respondió Henry Kronfle (PSC): No respondió

No respondió Daniel Noboa (ADN): No respondió

No respondió Luis Felipe Tillería (Avanza): No respondió

No respondió Carlos Rabascall (Izquierda Democrática): No respondió

No respondió Juan Iván Cueva (Amigo): No respondió

No respondió Pedro Granja (PSE): No respondió

No respondió Leonidas Iza (Pachakutik): No respondió

No respondió Iván Saquicela (Democracia Sí): Nuestro gabinete estará conformado por profesionales en cada área, ciudadanos éticos. Es muy temprano para anunciarlo; los escogeremos más allá de que no pertenezcan a tal partido político. No serán los familiares, amigos o empleados de los gobernantes, gente valiosa humana y profesionalmente.

Nuestro gabinete estará conformado por profesionales en cada área, ciudadanos éticos. Es muy temprano para anunciarlo; los escogeremos más allá de que no pertenezcan a tal partido político. No serán los familiares, amigos o empleados de los gobernantes, gente valiosa humana y profesionalmente. Francesco Tabacchi (Creo): Tengo algunos perfiles para áreas estratégicas. No es el momento de dar nombres. Lo que sí sé es que me estoy rodeando de personas capaces, honestas y que aman a su país.

Tengo algunos perfiles para áreas estratégicas. No es el momento de dar nombres. Lo que sí sé es que me estoy rodeando de personas capaces, honestas y que aman a su país. Jan Topic (Suma): No respondió

Henry Cucalón (Construye): Habrá un gran acuerdo para gobernar, amplio, donde confluyan la juventud y la experiencia. Patricio Carillo, María Paula Romo, Gonzalo Muñoz, Mario Cuvi, Juan Molina, Carlos Estarellas, Galo Cárdenas...

Habrá un gran acuerdo para gobernar, amplio, donde confluyan la juventud y la experiencia. Patricio Carillo, María Paula Romo, Gonzalo Muñoz, Mario Cuvi, Juan Molina, Carlos Estarellas, Galo Cárdenas... Eduardo Sánchez (Reto): No respondió

Análisis del editor general

Algunos pensarán que es una pregunta prematura cuando recién transcurre el período de inscripción de candidaturas, pero no lo es. Falta un poco más de cuatro meses para que los ecuatorianos vayamos nuevamente a las urnas a escoger a un nuevo presidente. ¡Cuatro meses! No es nada. Se van en un chasquido de dedos y resulta increíble que la mayoría de quienes aspiran al sillón de Carondelet no tengan al menos bosquejada una lista de eventuales colaboradores.

El presidente es tan importante como su equipo. Hay que empezar a normalizar el exigir a los precandidatos presidenciales que expongan quiénes encabezarán carteras de Estado relevantes -sin desmerecer a otras- como Economía, Interior, Gobierno, Defensa, Relaciones Exteriores, Trabajo, Ambiente.

RELACIONADAS Se admite a trámite el recurso de Verónica Abad contra el Ministerio del Trabajo

No tener al menos una noción básica de con quiénes quiere gobernar a cuatro meses de la votación pone en duda el verdadero interés de quienes se postulan: ¿en verdad quieren ser presidentes o solo es un ensayo? ¿O solo quieren alimentar su ego al incluir en su hoja de vida que fueron candidatos presidenciales? Eso sería bastante lamentable.

Los ecuatorianos no se merecen un Gobierno que inicie su gestión con un equipo incompleto ni lleno de caras improvisadas. Hay que exigir nombres, pero no cualquiera, sino de expertos comprometidos con el país (no con el Gobierno) y con probidad en el ejercicio de su trabajo. Si su único mérito es ser amigo del presidente, mejor que se queden en sus casas.

