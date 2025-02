¿Qué estrategias pueden mover el voto para Noboa o González en segunda vuelta?

La inminente segunda vuelta entre el presidente-candidato Daniel Noboa y la postulante de la Revolución Ciudadana, Luisa González, abre la discusión sobre cómo hará cada candidatura para aumentar su votación y hacerse con el sillón del Palacio de Carondelet.

Aunque el endoso de votos del resto de candidatos es una de las primeras opciones en debate, analistas consultados por EXPRESO señalan que existen otras vías que podrían ser aplicadas por Noboa y González para mejorar sus números en el balotaje y lograr la Presidencia de la República.

No obstante, para el analista político Alfredo Espinosa, es importante aclarar desde el inicio que los votos no se endosan. “No es que los candidatos o partidos sacan un comunicado pidiendo el voto. No hay un régimen disciplinario, ni los votantes son militantes”.

Según continúa Espinosa, eso tampoco significa que no haya votaciones que migren naturalmente a ciertas candidaturas. Por ejemplo, señala que es probable que parte de los votantes de Iza se decanten por la Revolución Ciudadana, que es una organización política que se autodenomina de izquierda.

Del mismo modo, resalta que gran parte de los electores de Andrea González Nader están alineados al anticorreísmo, por lo es muy probable que apoyen al presidente-candidato Daniel Noboa en la segunda vuelta electoral de abril de 2025 y no a Luisa González.

Por su lado, la académica y experta en comunicación Caroline Ávila señala que el endoso de votos no tiene que ver tanto con lo que hagan los votantes en una segunda vuelta, sino con el apoyo, la fuerza y el crecimiento que puede empezar a proyectar una candidatura.

“Que Rabascall esté ayudando (a Luisa) no es tanto por su votación, sino en función de consolidar la fuerza de izquierda. Es otro el discurso”, analiza Ávila, quien señala que el secreto estaría en generar expectativa, ya que “ese tipo de cosas son las que se comunican”.

¿Qué es la desmovilización del voto?

Sin embargo, más allá de esa arista, Ávila señala que existe otra vía: la desmovilización. “No es tanto que voten por una candidatura, sino que no voten por la otra. Eso es más que suficiente”, dice y recuerda que eso ya ha dado resultado en comicios anteriores.

Por ejemplo, Ávila considera que si el presidente-candidato Noboa tan solo lograra lo mismo que pasó en la elección anterior, que Pachakutik vote nulo, ya lo ayuda, porque “prácticamente fue por eso que Guillermo Lasso le ganó a Andrés Arauz en 2021, por un histórico voto nulo”.

Asimismo, más allá de la proyección de apoyo y la desmovilización, Espinosa y Ávila sostienen que el principal reto para Daniel Noboa y Luisa González será conquistar votantes y, en algunos casos, reconquistarlos para ganar la Presidencia de la República.

“El esfuerzo debe estar enfocado en que el voto blando se decida hacia alguna de las dos candidaturas”, acota Espinosa y hace hincapié en que eso no se podrá lograr si ambos presidenciables mantienen los mismos esquemas de campaña, si siguen hablando desde los radicalismos y si continúan poniendo etiquetas a los electores. De seguir el panorama igual que el de la primera vuelta, “estarían caminando en el mismo terreno sin avanzar”.

