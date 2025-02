Elecciones 2025 en Cotopaxi: fechas, sanciones y todo lo que debes conocer

Con el cronómetro en marcha para las elecciones de este domingo 9 de febrero, la provincia de Cotopaxi ya tiene el 100% del material electoral necesario para la jornada. La Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la llegada de 1.198 paquetes electorales, que se encuentran bajo custodia y listos para su distribución.

Según Eduardo Toaquiza, director provincial del CNE en Cotopaxi, cada paquete contiene todo lo necesario para que el proceso se desarrolle con normalidad: desde el padrón electoral y certificados de votación hasta esferos y actas de escrutinio. Además, se han recibido 2.396 biombos, garantizando que cada junta receptora del voto tenga las condiciones adecuadas para que los ciudadanos sufraguen de manera segura y privada.

“Todo el material ha llegado conforme a lo planificado y bajo custodia de las Fuerzas Armadas. Ahora nos preparamos para la distribución que se realizará el sábado, empezando por los cantones más alejados, como Pangua, La Maná y Sigchos”, explicó Toaquiza.

Las elecciones arrancan antes del domingo

Si bien el grueso de los votantes acudirá a las urnas el domingo, el proceso electoral en Cotopaxi comienza antes. Este jueves 6 de febrero se llevará a cabo el voto de las personas privadas de la libertad (PPL), con un acto inaugural a las 06:30 en la Delegación Provincial del CNE. Luego, los miembros de la Junta Receptora del Voto se trasladarán al Centro de Privación de Libertad para facilitar el sufragio de los internos registrados.

También están listos los paquetes para el Voto en Casa, este proceso electoral se desarrollará el viernes 7 de febrero y está destinado a personas con discapacidad severa que no pueden movilizarse hasta un recinto electoral. En total, 13 personas participarán en este programa, de las cuales siete son mujeres y seis son hombres.

Domingo de elecciones: todo lo que necesitas saber

Para el día central de las elecciones, el domingo 9 de febrero el CNE habilitará 157 recintos electorales en toda la provincia. En total, 394.000 ciudadanos están llamados a las urnas, distribuidos en 1.192 juntas receptoras del voto (sin contar las dedicadas al voto en casa y PPL, que funcionan previamente).

La distribución del material electoral iniciará con los cantones más alejados. GLORIA TACO/DIARIO EXPRESO

Las votaciones arrancarán oficialmente el domingo a las 06:30, con un evento inaugural en el recinto emblemático Victoria Vásconez Cuvi, en Latacunga. Autoridades locales, representantes de instituciones gubernamentales y miembros de la mesa de seguridad estarán presentes en este acto protocolario.

Hay sanciones para quienes no cumplan con su deber electoral. Si no sufraga, la multa es de 47 dólares (el 10% del salario básico unificado). Si no acude a formar parte de la Junta Receptora del Voto como miembro de mesa, la sanción es de 70,50 dólares (15% del salario básico). Y abandonan el puesto sin justificación, el castigo es mucho más severo: puede llegar hasta 20 salarios básicos unificados.

A pocos días de los comicios, las autoridades electorales hacen un llamado a la ciudadanía para acudir a votar de manera informada y responsable. “Queremos que este proceso se desarrolle en orden y con total transparencia”, enfatizó Toaquiza.

