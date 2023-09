Elecciones 2023: Los respaldos que aportan o restan

Un mes y días para convencer. Los actores y organizaciones políticas empiezan a tomar posturas sobre la segunda vuelta electoral y los finalistas Luisa González, de la Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa, de la alianza ADN, hacen de todo para captar esos respaldos, aunque los votos no son endosables.

En esa misión, Noboa ha sacado cierta ventaja y ha sumado los apoyos de partidos y movimientos que no lograron ubicar a sus candidatos a la Presidencia de la República en el balotaje. Aunque aliados en la Asamblea Nacional disuelta, el Partido Social Cristiano (PSC) fue de los primeros en anunciar que se alinea con la candidatura del empresario guayaquileño.

El impulso: “cierta coincidencia” entre el plan de Noboa y el de Jan Topic a quien apoyaron en la primera vuelta electoral. Además, los socialcristianos, que actuaron coordinadamente con el correísmo en el Legislativo, explicaron en un comunicado que no tienen coincidencias con el socialismo y jamás han votado por la Revolución Ciudadana y esta no será la excepción.

Aunque ya disueltos, los integrantes de la alianza Actuemos (Avanza y SUMA) que apoyaron la candidatura de Otto Sonnenholzner han dado a conocer su postura, que es apoyar al aspirante de la unión entre Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) y Mover (antes Alianza PAIS).

Sonnenholzner no ha dicho públicamente si apoyará a Daniel Noboa, pero sí que jamás lo haría al socialismo del siglo XXI. Además, que considera que no puede decir a sus votantes (cerca de 700 mil) qué es lo que deben hacer con su voto el 15 de octubre próximo.

El consultor político Alejandro Zavala dice que hay apoyos y apoyos. Unos pueden sumar y otros restar. Pone como ejemplo lo sucedido en Colombia, en donde el candidato y exalcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, tenía un ascenso importante hasta que la “vieja política” salió a querer darle un “espaldarazo”, lo que le frenó y ni siquiera pudo llegar a segunda vuelta.

“Es importante saber que hay apoyos que suman y otros, sobre todo de la vieja política de la cual están hartos los jóvenes, que no. Los candidatos deben sopesar cuáles son ayuda y cuáles no. A cuáles acepto de frente y a cuáles indirectamente, porque tampoco se puede desdeñar los apoyos”, dijo el experto.

Aunque no participa en estas elecciones por la pugna interna que vive, la facción reconocida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de la Izquierda Democrática (ID) mostró su apoyo a Noboa, en tanto que el otro grupo rechazó que se haya tomado esa decisión.

Por ahora, González se quedó únicamente con el apoyo del excandidato Bolívar Armijos (35.700 votos) que corrió por el movimiento Amigo, agrupación que no se ha pronunciado sobre su postura para el balotaje. Armijos ha dicho que el respaldo es por una suerte de lealtad al expresidente Rafael Correa que apoyó, en su momento, a las juntas parroquiales de las que fue su dirigente.

El estratega político Gustavo Isch reconoce la importancia de este tipo de pronunciamientos, pero recuerda que los votos no se endosan; es decir, no porque un dirigente se inclina por uno u otro, sus electores le van a seguir incondicionalmente y menos en el momento de polarización política que se vive en el país. Por otro lado, el experto cree que en este momento no existe un liderazgo fuerte capaz de lograr esa adhesión en torno a su palabra.

La lista de los que no son ‘ni chicha ni limonada’ también es amplia. Unidad Popular, que en primera vuelta apoyó a Yaku Pérez (391 mil votos) en alianza con Democracia Sí y el Partido Socialista, ha llamado a su militancia a votar nulo. El propio Pérez ha dicho que no se pronunciará en apoyo de ninguno de los finalistas, pero que desea “suerte” a quien resulte ganador.

Centro Democrático ha dejado en libertad a su militancia, aunque su máximo dirigente, Jimmy Jairala, no esconde sus preferencias. Igual postura ha adoptado Pachakutik, que obtuvo pobres resultados en las elecciones de agosto pasado. Otros como Construye, RETO, los socialistas, no han dado a conocer a quién apoyarán.

Pero quien parece haberse convertido en la ‘joya de la corona’ a conquistar es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que ha señalado que se alineará a quien recoja los 10 puntos de su agenda de lucha, que ha provocado dos violentas protestas entre 2019 y 2022. De inmediato, el binomio de González, Andrés Arauz, salió a decir que prácticamente coinciden en todo, aunque Luisa no estaba de acuerdo con dejar de extraer el petróleo del Yasuní.

Sin embargo, tanto Zavala como Isch tienen dudas sobre el peso que le puede aportar ese apoyo a alguna de las candidaturas. Primero, porque el movimiento indígena en general y la Conaie en particular están divididos y eso ya habría quedado en evidencia en la votación de la primera vuelta. “La imagen de Leonidas Iza (presidente de la Conaie) no es positiva en muchos sectores del país, por lo que se debería evaluar si realmente es un aporte o no recibir ese apoyo”, dijo Isch.

A Zavala le parece un acto de oportunismo y hasta “chantaje” que la Conaie decida a estas alturas salir a condicionar su apoyo a quien acoja el proyecto de Iza, cuando durante todo el proceso electoral se ha mantenido en silencio.

Las 'perlas' a la orden del día

Y mientras los apoyos se van definiendo, los finalistas Luisa González y Daniel Noboa siguen haciendo recorridos, dando entrevistas y haciendo declaraciones no siempre afortunadas. Ambos estuvieron inmersos en polémicas en la semana que termina.

Por una parte, la candidata correísta aseveró que los venezolanos residentes en el Ecuador, producto de la migración forzada a la que se han visto sometidos, están volviendo “corriendo” a su país, porque la seguridad y condiciones de vida en Venezuela son mejores que las de Ecuador.

Esto le valió una serie de respuestas de ecuatorianos, pero también de venezolanos que cuestionaron la afirmación con datos. El propio Noboa cuestionó: ¿“A qué parte de Venezuela habrá ido ella o a qué parte de Ecuador, porque no tiene sentido”.

Pero él tampoco estuvo exento de las salidas en falso que generaron reacción entre sus detractores. El representante de la alianza ADN señaló que “hoy en día hay gente incluso que se hace meter presa a propósito, por lo que reciben comida y medicinas gratis. Hay gente que está enferma y dicen ‘chuta, me detectaron cálculos renales’ y le dice: ‘sabes que voy a robar aquí en la tienda de aquí a lado, porque de ahí entro y me operan, y tengo resuelto el problema”.

En las redes sociales, algunos internautas han pedido que las campañas de los finalistas les limiten la emisión de criterios para que no se perjudiquen, pero otros prefieren que sigan hablando para conocer a profundidad lo que realmente piensan.

