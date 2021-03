Elecciones 2021: Villavicencio pide a la Contraloría revisar la legalidad de la contratación de Arauz en el Banco Central

El legislador electo, Fernando Villavicencio, pidió a la Contraloría General del Estado que investigue la legalidad de la contratación del candidato presidencial por la alianza UNES, Andrés Arauz, en el año 2007 cuando ingresó al Banco Central del Ecuador. Hoy, el también activista político presentó el pedido aduciendo que Arauz, en dicho año, no tenía título de tercer nivel registrado en la Secretaría de Educación Superior, necesario para acceder al cargo público. "Recién sus títulos fueron reconocidos en el 2010 y para acceder al cargo que accedió en el Banco Central requería de un titulo profesiona de tercer nivel".

URGENTE| El pago de la indemnización de $27.583 al candidato @ecuarauz es ilegal, según la Losep. Arauz comisionó 10,5 años con sueldo de ministro que duplica a su remuneración del BCE. Arauz debe devolver el dinero y la Contraloría tiene que hacer examen especial. Eso pedí hoy. pic.twitter.com/wwBBfSeAU9 — Fernando Villavicencio (@VillaFernando_) March 29, 2021

No solo eso. Villavicencio también solicita que se indague por qué durante los 12 años y medio que Arauz trabajó en en Banco Central 10 años y 5 meses estuvo en comisión de servicio. "Ahora se entiende que el señor Arauz estaba de comisión de servicio, no porque quería servir al país sino porque queria ganar más porque en Senplades tenía un sueldo de ministro de 5.000 dólares y la remuneración que recibía en el Banco Central no pasaba de 2.300 dólares mensuales".

Otro aspecto que el asambleísta electo por la Alianza Honestidad pide al contralor Pablo Celi que investigue es por qué cuando Arauz deja el Banco Central y va a Senplades vuelve al Central como miembro del directorio en representacion de Senplades para promover reformas que dieron paso a la "creación del Banco del Sur una iniciativa chavista y también para el sistema de compensación SUCRE".