Elecciones 2021: El coqueteo entre Guillermo Lasso y Xavier Hervas tiene doble filo

Un guiño dice mucho. Y ayer fue un día de campaña electoral en la que dos tendencias, la derecha y la centroizquierda, coquetearon sin ningún pudor a la vista de todos en la red social Twitter. La primera insinuación vino de Xavier Hervas, excandidato presidencial y ahora afiliado a la Izquierda Democrática, quien lanzó en su cuenta de la mencionada red una invitación a dialogar a quien fuera su rival electoral en la primera vuelta y ahora candidato finalista, Guillermo Lasso.

Una agenda con cinco ejes (derechos humanos y naturaleza, erradicar la desnutrición infantil, reducir la violencia contra la mujer, fortalecer el sistema de salud pública, y la conectividad y acceso a dispositivos para niños y jóvenes) que fueron aceptados casi que inmediatamente por Lasso y terminar el cortejo electoral con dos tuits con emojis.

Así como el guiño, en su corta expresión, tiende puentes puede convertirse en un arma de doble filo y provocar comezón no solo dentro sino fuera. Para la analista electoral Dayana León, ese acercamiento puede interpretarse como una postura de la Izquierda Democrática viniendo de su excandidato presidencial y uno de sus ahora afiliados de cara a la segunda vuelta, alejándose de una primera posición de no apoyar a ninguno de los dos candidatos. Y aquí la primera reacción.

Veo ese acercamiento como una postura política ya definida de la Izquierda Democrática ante la segunda vuelta electoral y enfocado a la gobernabilidad próxima de la Asamblea. Dayana León, analista electoral.

La asambleísta reelecta por la ID, Wilma Andrade, un par de horas después de que Hervas dijera entrelíneas que su voto irá a Guillermo Lasso, lanzó un par de tuits recordando la postura del partido. “El Ecuador de empleo y desarrollo que deseamos construir en el 2021 necesita de políticos que depongan sus posiciones radicales, en beneficio de los más pobres de nuestro país. Como siempre actuaré acatando la resolución de la Izquierda Democrática de no apoyar a ningún candidato este 11 de abril”.

Una alerta que se enciende al interior y que a criterio de León podría tener réplicas al exterior. Le inquieta que este acercamiento entre Lasso y Hervas pueda desmejorar el primer encuentro entre las bancadas legislativas electas de Pachakutik y la Izquierda Democrática.

Precisamente ayer, el Consejo Político Nacional de Pachakutik decidió, de acuerdo a lo pronosticado y sin ninguna sorpresa, alinearse a la postura de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador de promover el voto nulo. No confían en Andrés Arauz ni tampoco en Guillermo Lasso, con quien sus aliados naranjas ahora pretenden conversar. “Ahora ¿cómo va a quedar ese acuerdo entre Pachakutik y la Izquierda Democrática? Este pronunciamiento puede fragmentar el acuerdo inicial para la gobernabilidad en la Asamblea con un bloque fuerte entre ambas organizaciones”.

El consultor político y director del Instituto Internacional de Marketing y Comunicación, Jorge León, no coincide con la experta electoral. A su criterio, Hervas está actuando a título personal y no al de la organización política que lo aupó, pese a que ahora es uno de sus afiliados, por lo que no considera que este coqueteo pueda convertirse en un arma de doble filo. “Hervas no es la Izquierda Democrática. Habría que revisar si el acercamiento es solo de la figura de Hervas o de toda la Izquierda Democrática de apoyo a la candidatura de Guillermo Lasso”.

Este acercamiento es una respuesta a la débil participación de ambos candidatos en el debate y que al final fue un debate en el que no ganó ninguno de los dos candidatos ni el país. Jorge León, consultor político y director del Instituto Internacional de Marketing y Comunicación.

El expresidenciable se estrenó como afiliado naranja con este episodio de tuits, guiños y coqueteo a dieciocho días de ir a las urnas.