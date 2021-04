Elecciones 2021: Diana Atamaint espera que las 19:00 del 11 de abril se transmitan los primeros resultados de la segunda vuelta

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, espera que a partir de las 19:00 del 11 de abril, día de la votación para la segunda vuelta, el sistema informático empiece a transmitir los primeros resultados del procesamiento de las actas, sobre todo, del sector urbano donde es más fácil la transmisión y procesamiento. En una entrevista con RTS, la titular del CNE enfatizó que estos primeros datos no contará con los resultados de actos cuyas juntas se encuentren en zonas de difícil acceso o que hayan sido declaradas con novedades.

En el transcurso de la noche (del 11 de abril) ya podremos mirar un porcentaje superior al 50 % (de actas) y los votos de cada uno de los candidatos. Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral.

Atamaint no se aventura a precisar una fecha en la que proclamarán los resultados definitivos de la jornada del domingo. Explica que la ley les otorga, en principio, 10 días para que proclamen los resultados, pero la experiencia dicta que este plazo suele prorrogarse unos días por las objeciones o impugunaciones que podrían presentar las organizaciones políticas en algunas provincias. "Más allá de todo esto, antes del 24 de mayo ya deben haber sido proclamados los resultados definitivos; y ante del 14 de mayo, los resultados de los asambleístas".

Insistió en que la fecha de las elecciones no será aplazada, pese al incremento de casos de COVID-19 lo que obligó a que se decrete un estado de excepción en 8 provincias del país. Recordó que existen candados constitucionales que los obliga a entregar las credenciales al próximo binomio presidencial antes del 24 de mayo y a los asambleístas antes del 14 de mayo. "Lo que nos queda en medio de una pandemia es tomar responsabilidad la ciudadanía, las autoridades electorales, los gobiernos locales y cumplir con los protocolos y si en esto no se colabora no habrá manera de controlar mayores contagios".