Elecciones 2021: Debate presidencial EN VIVO

Los careos entre los aspirantes a llegar a Carondelet a través de las elecciones de 2021 inician hoy con el debate organizado por grupo El Comercio y Televicentro. Este ha sido dividido en dos bloques. En el primero estarán Guillermo Lasso (CREO-PSC), Ximena Peña (Alianza PAIS), Paúl Carrasco (Podemos), Giovanny Andrade (Unión Ecuatoriana), Isidro Romero (Avanza), Carlos Sagñay (Fuerza EC) y Gustavo Larrea (Democracia Sí).

Mañana el turno será de Lucio Gutiérrez (Sociedad Patriótica), Gerson Almeida (Ecuatoriano Unido), César Montúfar (Concertación), Xavier Hervas (Izquierda Democrática), Guillermo Celi (SUMA), Pedro José Freile (Amigo) y Juan Fernando Velasco (Construye). De este primer intercambio de ideas se excluyeron Yaku Pérez (Pachakutik) y Andrés Arauz (Unión por la Esperanza).

Este último intentó ayer justificar los motivos de su ausencia en este debate. Según Arauz, no se puede prestar para un show y escándalo político “con fines de lucro como sí lo es uno organizado por una empresa mercantil”, argumentó.

¿POR QUÉ QUIERE SER PRESIDENTE?

ISIDRO ROMERO: "Antes no me sentí preparado". (Isidro ocupó su pregunta diciendo que Lasso no le respondió el saludo).

GUSTAVO LARREA: "Porque el país requiere cambios profundos... Es el momento de dar un paso histórico, reactivar la economía y solucionar un problema de salud pública"

CARLOS SANGAY: "Quiero darle a Ecuador lo que necesita. Un cambio de estructura. Cambio del sistema corrupto que hemos tenido por décadas. Quiero gobernar con el ejemplo. Salud y educación como temas fundamentales".

GIOVANNI ANDRADE: "Estamos cansados de candidatos que están en organizaciones delincuenciales; banqueros... Soy del pueblo y para el pueblo".

PAÚL CARRASCO: "Siempre pensé que la solución a los problemas no las tiene que dar una persona. Por lo tanto necesitamos un gobierno que escuche a los ciudadanos. Un presidente que se reúna con el pueblo"

ANDRÉS ARAUZ: Se abstuvo de participar.

XIMENA PEÑA: "Llegaré a la presidencia con soluciones problemas: vacunación gratuita, salario excepcional para quienes perdieron su empleo, Internet y tabletas para los que abandoraron sus estudios por falta de tecnología. No soy la candidata oficialista ni correista".

GUILLERMO LASSO: "La crisis económica y sanitaria, la delincuencia y la corrupción han golpeado el país... Capacidad para cambiar es nuestro plan. Basta de improvisación".

EMPLEO, ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN

GUILLERMO LASSO: "Inversión para generar empleo: infraestructura vial, capitalizar el Banco Nacional de Fomento, apoyar el emprendimiento en especial para la mujer ecuatoriana. Reducir impuestos".

XIMENA PEÑA: "Con ingreso excepcional para quienes perdieran el empleo. Alivio a sus deudas. Empoderamiento económico al emprendimiento de las mujeres. Luchas contra la evasión tributaria. Un país menos desigual es más estable".

PAÚL CARRASCO: Ofrece 750.000 empleos para jóvenes y aplicar la "amnistía bancaria" a quienes tienen deudas que no pueden pagar.

GIOVANNI ANDRADE: "Mirada hacia el agro. Ver con buenos ojos la minería del país. Reducir hasta un 2% el IVA".

CARLOS SANGAY: "Bajar taza de interés al 2 o 3 por ciento. Voy a cambiar la forma de presupuestar en Ecuador. Ecuador con 0 tolerancia a la corrupción".

GUSTAVO LARREA: "Ser potencia agropecuaria, turismo, acuicultura, producción marina. Reactivación económica; créditos de no más 5% de interés".

ISIDRO ROMERO: "Tenemos la mayor riqueza que es la agricultura. Esta será el mayor desarrollo de mi gobierno. 3 millones de empleo en agricultura. Fomentaremos la industria, la construcción, el turismo... Traeremos la mayor inversión extranjera".

DATOS A SABER:

Locación: El escenario del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Hora: 20:00 - 22:00

Transmisión: Por la señal de Televicentro y de las radios Quito y Platinum. También lo puedes ver en directo aquí abajo.

Temas a tratar: Propuestas en economía, salud pública; seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.

Cada participante presidencial tendrá un minuto con 30 segundos para dar su exposición y un minuto adicional para aclaración o réplica.