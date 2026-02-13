El retorno de las tortugas gigantes: 277 vuelven a su hábitat en islas de Galápagos

Tras pasar por centros de crianza y cuarentenas, ejemplares fueron reinsertados en el archipiélago. Se anuncia liberación

Un nuevo contingente de "arquitectas del ecosistema" ha vuelto a casa. Un total de 277 tortugas gigantes fueron repatriadas este febrero a sus hábitats naturales en las islas Santiago, Isabela y Santa Cruz, como parte de los esfuerzos técnicos para la restauración ecológica del archipiélago.

El desglose de la liberación

El proceso, ejecutado por la Dirección del Parque Nacional Galápagos en coordinación con la cartera de Ambiente, busca revertir el daño histórico causado por especies invasoras y la intervención humana. Los quelonios provienen de los centros de crianza situados en San Cristóbal, Isabela y Santa Cruz, donde permanecieron protegidos durante su etapa juvenil hasta alcanzar el tamaño y las condiciones físicas necesarias para sobrevivir en estado silvestre.

Reintroducción en la isla Isabela CORTESÍA

Reintroducción en la isla Isabela CORTESÍA

Reintroducción en la isla Isabela CORTESÍA

Reintroducción en la isla Isabela CORTESÍA

La operación logística implicó el traslado de diferentes especies a sus respectivas zonas de origen:

71 ejemplares de Chelonoidis darwini fueron liberados en la isla Santiago.

146 tortugas pertenecientes a las especies Chelonoidis guntheri y Chelonoidis vicina retornaron a la isla Isabela.

60 individuos de Chelonoidis donfaustoi regresaron a Santa Cruz.

Reintroducción en la isla Santa Cruz CORTESÍA

Reintroducción en la isla Santa Cruz CORTESÍA

Reintroducción en la isla Santa Cruz CORTESÍA

Reintroducción en la isla Santa Cruz CORTESÍA

Reintroducción en la isla Santa Cruz CORTESÍA

Reintroducción en la isla Santa Cruz CORTESÍA

Antes de su liberación, cada animal fue sometido a evaluaciones veterinarias, cuarentena y se les implantó un microchip, herramienta clave para que los biólogos y guardaparques puedan monitorear su desplazamiento y adaptación en el terreno.

Ingenieras del ecosistema

La reintroducción de estos animales no es solo un acto de conservación de una especie, sino una estrategia para recuperar el paisaje. Las tortugas gigantes actúan como "ingenieras del ecosistema": al desplazarse, moldean la vegetación y, al alimentarse, dispersan semillas a grandes distancias, acelerando la recuperación de zonas que han estado degradadas por décadas.

Reintroducción en isla Santiago CORTESÍA

Reintroducción en isla Santiago CORTESÍA

Reintroducción en isla Santiago CORTESÍA

Reintroducción en isla Santiago CORTESÍA

Reintroducción en isla Santiago CORTESÍA

Reintroducción en isla Santiago CORTESÍA

El reporte técnico anticipa un evento de gran relevancia científica para los próximos días: la liberación de un nuevo grupo de tortugas en una isla no especificada donde la especie ha estado ausente por más de 180 años. Este hecho marcaría un precedente en la restauración ecológica de una isla poblada, demostrando que la recuperación de la biodiversidad perdida es posible mediante la constancia técnica.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!