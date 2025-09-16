Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

John Reimberg
Delegación europea y autoridades ecuatorianas sellan cooperación contra el crimen transnacionalCortesía

El Ecuador y la Unión Europea fortalecen cooperación contra el crimen transnacional

Eurodiputados visitan Ecuador para reforzar cooperación en inteligencia contra el crimen organizado

Ecuador recibió a una delegación de eurodiputados del Parlamento Europeo encargados de las relaciones con los países de la Comunidad Andina. El encuentro se centró en fortalecer los mecanismos de cooperación birregional para enfrentar amenazas comunes vinculadas al crimen organizado.

RELACIONADAS

Según la información publicada en la cuenta oficial del ministro del Interior, John Reimberg en X, la prioridad está en el intercambio de información e inteligencia entre instituciones ecuatorianas y europeas. Este paso busca consolidar estrategias conjuntas contra el narcotráfico y otros delitos de alcance transnacional.

Enfoque en el combate al narcotráfico

Marcha ciudadana

Daniel Noboa lideró marcha en Guayaquil con fuerte presencia militar y autoridades

Leer más

El trabajo coordinado se plantea como una herramienta para contener la expansión de estructuras delictivas que operan a ambos lados del Atlántico. La Unión Europea, a través de sus Estados miembros, se perfila como un socio clave de Ecuador en esta estrategia.

El objetivo compartido es claro: “combatir el narcotráfico, el crimen organizado, consolidando a la UE y sus Estados miembros como socios estratégicos de Ecuador en la lucha contra la delincuencia transnacional”, detalló la publicación.

Intercambio de inteligencia como prioridad

El intercambio ágil de datos y reportes de inteligencia es uno de los pilares de este acercamiento político y técnico. Ambas partes coincidieron en que solo con cooperación birregional se podrá enfrentar la magnitud del crimen transnacional que afecta a varios países.

La visita de la delegación europea también busca abrir nuevos espacios de diálogo con autoridades ecuatorianas, en un contexto donde la presión del narcotráfico y la violencia criminal sigue marcando la agenda nacional.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Athletic Bilbao vs. Arsenal: dónde ver en vivo a Piero Hincapié en Champions League

  2. Dictamen de EE.UU. restringirá parte de las pesquerías ecuatorianas a partir de 2026

  3. Banco Central de Ecuador estima crecimiento del PIB en un 3,8% en 2025: ¿Qué implica?

  4. Aquiles Álvarez insiste en Daular: Gobierno "va a priorizar su aeropuerto en Taura"

  5. "Lo peor ya pasó": Milei anuncia aumentos en jubilaciones, salud y educación

LO MÁS VISTO

  1. Vías cerradas en Ecuador hoy, 16 de septiembre de 2025: ¿hay paro de transportistas?

  2. Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro 2025 tras el Emelec vs Barcelona SC

  3. Hay adultos mayores que todavía esperan por la devolución del IVA

  4. Obra en calle Esmeraldas: Aquiles Álvarez acusa a ciudadanos de hacer “relajo”

  5. Daniel Noboa es audaz: el traslado del Ejecutivo a Latacunga le puede funcionar

Te recomendamos