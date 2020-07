EE.UU retira visas a 300 ecuatorianos y familiares involucrados en corrupción

"Hemos quitado, en las últimas semanas, más de 300 visas de ecuatorianos involucrados en varias investigaciones", aseguró el embajador de Estados Unidos en Quito, Michael Fitzpatrick, durante la entrega de una donación de materiales e implementos de bioseguridad para la Policía ecuatoriana este jueves 2 de julio.

Fitzpatrick reiteró que el retiro de visas no son solo a grupos de mafias sino también a sus familiares. Han sido afectados todos "porque están aprovechando, están utilizando quizás esa plata, dinero robado al pueblo ecuatoriano para vivir en mi país, hacer compras en Miami", destacó. El funcionario indicó que quieren personas que vayan a Miami y que disfrute de su país pero con responsabilidad y no con criminalidad.

El embajador indicó que su país está colaborando mucho con Ecuador a nivel de investigación, capacitaciones de policías, fiscales y otros funcionarios. Dijo que no puede hablar de casos en particular porque algunas cosas están en manos de la justicia independiente. "Una cosa que es cierta, no queremos los ladrones ni su plata en mi país, al contrario, vamos a continuar investigaciones internacionales y una cosa más, cuando hayan cosas que existan dentro de nuestras jurisdicciones del Departamento de Estado actuamos", ratificó.

El embajador aclaró que si respetan las leyes de su país no hay problema y siempre serán bienvenidos para disfrutar como turistas o gente negocios. Pero enfatizó que "en los casos que hay indicios fuertes que personas han violado las leyes tenemos el derecho sino la obligación de quitarles la visa",

Además puntualizó que en su país tienen normas, reglas, leyes y hay que respetarlas. Para quienes las respetan serán bienvenidos como turistas o gente de negocios, remarcó. Varios de los involucrados en los actos de corrupción por la venta de insumos médicos y materiales de bioseguridad, registrados durante la emergencia por el coronavirus, fugaron a Estados Unidos o viajaron en los días previos al inicio de la cuarentena.

Entre ellos se encuentran Dalo Bucaram y su esposa Gabriela Pazmiño quienes fueron citados a dar versión en la Fiscalía en las investigaciones abiertas en contra de Daniel Salcedo quien se accidentó en Tumbes cuando trató de salir del país. En la casa de Salcedo en Estados Unidos se alojaba la familia Bucaram Pazmiño en sus primeros días de permanencia en ese país.

Para ambos se dictaron ordenes de detención con fines investigativos. Según información que circuló el mes pasado Bucaram habría solicitado asilo en Estados Unidos. El embajador indicó que cualquier pedido de asilo pasa a la justicia independiente de su país.

Otros investigados por casos de corrupción que se encuentran en EE. UU. son el excontralor Carlos Pólit sentenciado por concusión, el exsecretario del Agua Wálter Solís sentenciado por el caso Sobornos 2012-2016 a ocho años de cárcel como sospechoso de integrar la estructura criminal de recepción de aportes ilegales de contratistas del Estado, liderada por el expresidente Rafael Correa.