Eduardo Franco Loor renunciará al concurso de renovación parcial del CNE

Eduardo Franco Loor, quien fue abogado del exvicepresidente Jorge Glas, es uno de los 165 postulantes que superaron la etapa de recalificación en el concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero presentará su renuncia.

El jurista ha generado críticas por ser postulante al CNE y ser la opción como suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). “No soy consejero suplente del Cpccs porque no me he posesionado como tal”, dijo al señalar que después del 10 de abril emitirá un pronunciamiento.

“En octubre de 2023 recibí una comunicación de que el concurso había terminado y me pedían que retire la carpeta y nos entregaron la carpeta original a todos los postulantes. Si el procurador general del Estado revive es concurso o el Pleno del Cpccs hace un nuevo concurso, yo no voy a participar como postulante en el CNE. Definitivamente descarto, si resucita ese concurso o si se hace uno nuevo, no seré candidato al CNE”, afirmó a EXPRESO.

Sin embargo, la Comisión Ciudadana de Selección que se encarga de ejecutar el concurso ya trabaja en afinar el calendario y la logística para avanzar con la etapa de oposición con la lista de los postulantes, luego de que la Procuraduría y el Cpccs remitieron la resolución para que continúe el concurso a pesar de estar en curso procesos electorales.

“Si se revive ese concurso, voy a comunicar a la Comisión Ciudadana que desisto de seguir participando”, reiteró. Expresó su inconformidad con el puntaje de 24,5 puntos que obtuvo en la etapa de calificación aunque en la recalificación subió a 46,75. Dijo que la Comisión no tomó en cuento todos sus documentos que acreditan su experiencia.

“A Fausto Camacho que no tiene título de tercer nivel, como lo dijo él, pase siendo un bachiller de la República a magíster y tenga más puntaje que yo, que soy profesor durante 40 años . No me dieron los puntos necesarios”, criticó. Camacho obtuvo 47,5 puntos tras la recalificación.

“En un concurso de esa naturaleza yo no me voy a prestar“, resaltó. Presentará un escrito solicitando que borren sus datos de los registros de postulación.

Además, el jurista está analizando no aceptar el cargo de suplente del Cpccs porque “no podría ser candidato a un cargo de elección popular de febrero de 2025 porque así lo prohíbe el artículo 35 y el 46 de la Ley Orgánica del Cpccs”.

Comentó que un grupo de intelectuales le ha pedido que participe en las próximas elecciones, pero aún no ha tomado una decisión. Franco Loor se abstuvo de revelar quiénes o qué organizaciones le han hecho la petición. Evitó mencionar cuál es el cargo para el que lo proponen. Sin embargo, dijo que no se ha afiliado a ningún partido y en caso de aceptar solo participaría como adherente.

