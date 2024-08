¿Está Ecuador preparado para la llegada de la viruela del mono?

¿Ecuador está preparado para la llegada de la viruela del mono (o Mpox)? La respuesta corta es no. Expertos y representantes del sistema de salud indican que no lo está en materia de recursos y distribución de información del tema por parte del Gobierno Nacional, pese a contar con datos y conocimientos para tratarla por parte del cuerpo de salud.

El pasado 14 de agosto, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este virus como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Esto debido a que en lo que va del 2024 se ha reportado un total de 15.000 contagios y poco más de 460 muertes. Esta epidemia, que comenzó a propagarse desde África, ha llegado a países vecinos como Perú y Colombia.

Esto pone bajo preocupación al cuerpo médico ante la posible llegada de este virus. Sin embargo, el temor recae sobre si el órgano médico estatal aprendió suficiente de la pandemia de COVID-19, que dejó cerca de 36.000 fallecidos en el país, según datos oficiales a julio del 2022.

¿Qué dicen los expertos de la salud?

Para Wilson Tenorio, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, el país no está preparado para responder. Él sostiene que al momento no existe ningún plan epidemiológico, revisión, preparación de hospitales centinela (de infectología), campañas informativas, ni tampoco hay disponibilidad inmediata de vacunas para este patógeno específico (hay escasez a nivel global). “No se ve nada aún. Se está fallando la vigilancia epidemiológica activa, y no podemos esperar a que exista un primer muerto o contagiado para ahí recién implementar medidas epidemiológicas”, advierte.

Él hace énfasis en la necesidad de que se implementen medidas desde ya, para que el país no atraviese una emergencia como la de 2020 por la COVID-19. “Hay que tener liderazgo en salud pública para el control de un probable brote y lograr el aislamiento”.

Sin embargo, reconoce que los profesionales del sistema de salud están debidamente capacitados para tratar este virus, aunque hace hincapié en la falta de insumos, como los reactivos necesarios para identificar y tratar a estos pacientes en caso de que se presente un brote epidemiológico.

El doctor Jorge Bucaram, presidente del Colegio de Médicos del Guayas, también concuerda con este criterio y considera que estamos además limitados económicamente, hecho que se muestra con la falta de medicinas y otros insumos. “Lo mejor que se puede hacer en este momento es mantener alerta al personal de salud ante una posible erupción del virus”, comenta.

Reconoce que en el panorama actual, a la falta de recursos, de incentivos informativos y de precauciones ante una posible propagación, se suma el tema de la inseguridad, que también ha trastocado el funcionamiento de los centros médicos, pues considera que muchos ahora cierran más temprano y sus médicos no atienden hasta tarde por temor a las extorsiones. “Esto hace que la gente no encuentre donde atenderse o les dé miedo salir; temen que los mate una bala antes que la enfermedad”.

¿Qué pasa con las vacunas?

En cuanto a la disponibilidad de vacunas, ambos expertos señalan que la vacuna contra la viruela del mono es escasa a nivel mundial, ya que las dosis se han priorizado para los países africanos más afectados. Sin embargo, destacan que la tasa de contagio de Mpox es significativamente menor que la de la COVID-19, y buscan tranquilizar a la población al respecto.

“La tasa de ataque (contagio) es menor al 1 %, a diferencia del coronavirus Ómicron, que es del 3 %”, precisa Tenorio, quien pese a ello insta a no relajarse y que el Gobierno y demás establecimientos activen las medidas de prevención.

De 5.000 contagios, entre 300 y 500 podrían fallecer

El epidemiólogo Daniel Simancas explica que si bien la propagación es menor, la mortalidad se mantiene entre un 3 y 10 %. Es decir, de 5.000 contagiados, puede haber entre 300 y 500 fallecidos. “No creo que pase lo mismo que con la COVID-19, porque es un virus más fácil de contener por su bajo nivel de contagio, pero fue puesto en alerta porque se han visto otros medios de propagación, como contacto con saliva y las lesiones generadas por la enfermedad”, detalla.

Ante esta situación, el Gobierno Nacional iniciará la compra de un nuevo lote de vacunas para inmunizar a los grupos de riesgo, sin especificar el número de dosis.

Pese a estas acciones, los expertos consideran que aún falta generar estrategias para fortalecer los laboratorios de investigación y diagnóstico, faltan vacunas, estrategias de comunicación en cuanto a prevención, y entrenamiento para los equipos médicos. “En Estados Unidos ya se están vacunando. No podemos tardar más, hay que estar prevenidos en caso de que evolucione a otra pandemia”, recalca Simancas.

