Ecuador planea adquirir cinco mil dosis de vacunas contra la viruela común en las próximas semanas para mitigar la propagación de la viruela del mono. Así lo anunció el ministro de Salud, José Rúales, durante una reunión en el Comité de Operaciones y Emergencia (COE) Nacional. La autoridad especificó que el número de inoculantes que se tramitan hasta ahora son los que se encuentran disponibles.

De concretarse la compra de las vacunas contra la viruela común, usada por contrarrestar los efectos de la viruela símica, Rúales puntualizó que esta no será aplicada en todos. "No es una vacuna de uso universal... de uso amplio poblacional. Hemos hecho una solicitud inicial de cinco mil dosis, que es el monto que no ofrece que podría estar disponible", dijo.

Lanzan explosivos a dos viviendas en Guayaquil Leer más

Según Salud, los inmunizantes están indicados para aquellos pacientes que tuvieron "contacto estrecho" con personas diagnosticada con viruela del mono. Rúales agregó que el fármaco que es escaso a nivel mundial y que tiene un costo de 120 dólares por dosis, no es de uso específico para la enfermedad, sino que es usada para la viruela común.

Hasta ahora no existen tratamientos ni vacunas creadas específicamente para la infección símica, pero debido a que los virus de la viruela del mono y el de la viruela común son genéticamente similares, varios países del mundo están usando medicamentos antivirales y vacunas que fueron desarrolladas para protegerse contra la viruela común.

Hasta la semana pasada, Ecuador registraba 21 contagios de la enfermedad. En esta cifra se encuentran dos niños y un fallecido que, a parte de haber contraído el virus, padecía enfermedades prexistentes. Pichincha, Guayas, El Oro, Santa Elena, Azuay, Cañar y Los Ríos son las provincias que hasta ahora han reportado contagios.