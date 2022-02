En toda guerra la primera víctima siempre es la verdad. El embajador ruso en Quito habló del conflicto bélico, sobre las consecuencias en el comercio y las relaciones con Ecuador.

¿Cuál es la versión de Rusia sobre la guerra?

Para mi país es una tragedia iniciar una operación militar especial, pero tiene como meta parar el genocidio a una parte de su pueblo que vive en Ucrania y garantizar nuestra seguridad. Desde 2015, las autoridades ucranianas no han querido cumplir los acuerdos de Minsk, no quieren ofrecer autonomía a la región de Donbás. En estos años siempre se realizaron bombardeos y operaciones de artillería en los territorios de Donetsk y Lugasnk. Han muerto más de 14.000 personas, la mayoría civiles. Han aparecido cementerios y fosas comunes en territorios controlados por Ucrania y se han encontrado cuerpos de niños y mujeres. No eran soldados, eran inocentes.

Se han anunciado sanciones económicas a Rusia. ¿Perjudican más a Ecuador o a Rusia?

A Ecuador. El comercio de nuestros países tiene un déficit a favor de Ecuador. La venta de productos ecuatorianos en mi país es de cerca de $ 1.000 millones anuales, especialmente de bananos, flores y camarones. En cambio, son $ 400 millones de productos rusos que llegan aquí. Pierde más el comercio de Ecuador con estas sanciones.

¿Ha conversado con el presidente o con el canciller?

El jueves a primeras horas del día solicité una reunión con el canciller y doy gracias que me recibió en una hora. Ahí le presenté, esa fue la instrucción de Moscú para nuestros socios y contrapartes, una explicación del por qué apareció este problema. Me escuchó con atención, pero me comentó que lo más importante era la situación de los ecuatorianos en Ucrania. Le dije que podemos cooperar, ya que ustedes no tienen embajada en Kiev, además, los ecuatorianos pueden viajar (libremente) a Rusia. Pero dijeron no, ‘no necesitamos apoyo, tenemos nuestro cronograma’.

¿Le presentó un plan para ayudar con la salida de los ecuatorianos de Kiev y de Rusia?

Le ofrecí una cooperación. Si necesita la ayuda de Rusia, podemos solicitarla a mi gobierno. Pero dijo que trabaja con otros socios... En este conflicto, la mayoría de los ecuatorianos que están en mi país, son dos veces que los de Ucrania. Solo en Bélgorod (a 40 km de la frontera con Ucrania) hay 500 estudiantes ecuatorianos. En los primeros días de este conflicto aparecieron tiroteos de artillería ucraniana en el suburbio de Bélgorod. Hemos conversado con ellos. Estamos en contacto directo y sabemos que han hablado con sus padres, están bien. Su seguridad está garantizada por Rusia.

El jueves el presidente Lasso rechazó y condenó la agresión de Rusia. ¿Qué opina?

Esa es la decisión del señor presidente, de este Estado independiente y tiene todo el derecho de representar el interés de su país.

¿Lo dicho por el presidente no le deja la sensación de que está mirando desde la visión de los Estados Unidos?

Todos ustedes son jóvenes, puede ser que no recuerden cómo fue reconocida la soberanía de Kosovo, sin ninguna aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, sin ninguna consulta con otros aliados. EE. UU. reconoció la soberanía de un país que le conviene y no reconoce a otros...

¿Esto no cambia la relación entre Ecuador y Rusia?

En diciembre, durante la presentación del embajador ecuatoriano en Moscú, mi presidente comentó que Ecuador es uno de los más importantes socios estratégicos, porque ocupa el segundo lugar de toda América Latina, después de Brasil. En mi país se conoce muy bien la calidad de los productos ecuatorianos. Yo no encuentro bananos de ninguna otra parte del mundo en Moscú. Las rosas son apreciadas. Por parte de Rusia no hay ningún problema ni limitaciones. Creemos que los productores ecuatorianos no deben ser afectados por la guerra.

EL CONTEXTO

El presidente Vladímir Putin reconoció a Donetsk y Lugansk como Estados independientes de Ucrania. Autorizó a movilizar sus fuerzas para cumplir con funciones de “mantenimiento de paz”. EE. UU. condena la invasión de Ucrania e impuso sanciones. Ecuador exporta a EE. UU. $ 3.900 millones y a Rusia $ 1.000 millones.

PERFIL

Vladimir Sprinchan es embajador de Rusia desde 2021. Se graduó en la Universidad de las Relaciones Internacionales de Moscú en 1985. Domina español, inglés y rumano. Empezó su carrera diplomática en el año 1985. Cumplió misiones en las Embajadas en Rumania, Cuba y Kazajstán.