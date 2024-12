Ecuador: militares sin fecha para entregar el control de las cárceles al SNAI

El próximo 9 de enero se cumplirá un año de la medida que ordenó que los militares ejerzan control en las cárceles como parte de la guerra interna. Ya hubo una masacre que dejó 17 fallecidos, pero el cuerpo uniformado identifica falencias en el sistema que no permiten ejecutar un trabajo eficiente para recuperar la paz.

- Su evaluación sobre la intervención militar en las cárceles.

- Para las Fuerzas Armadas (FF. AA.), ha sido una tarea complicada. Nuestro personal no está directamente entrenado para este tipo de actividades, y el equipamiento con el que contamos no es el más adecuado para cumplir con esta labor. Sin embargo, consideramos que se han realizado acciones efectivas, aunque todavía tenemos incidentes que nos impiden decir que estamos al 100 %.

- ¿Cómo es la administración militar de prisiones?

- Son 35 centros penitenciarios a nivel nacional, de los cuales nosotros estamos a cargo del control interno y externo en 13. En los otros 22, solo nos encargamos del control externo.

- ¿Cuáles son las causas de los amotinamientos?

- Existen varios factores, pero el principal es la presencia de grupos delincuenciales identificados con grupos de delincuencia organizada y grupos de delincuencia organizada transnacional. Estos tienen células dentro de las cárceles que están en conflicto por el control de actividades que suceden incluso fuera de los centros penitenciarios.

- ¿Y las otras causas?

- Las condiciones de vida: el hacinamiento, la falta de servicios básicos y de servicios generales que debería brindar el sistema de rehabilitación social a nivel nacional. Estas son situaciones que generan malestar y, eventualmente, pueden derivar en estas actividades.

- ¿Tienen una fecha para salir de las prisiones?

- Yo diría que es imposible establecer una fecha tope porque existen muchos factores que determinarán cuándo la entidad responsable, el SNAI, pueda asumir completamente la tarea.

- ¿Qué dificulta su trabajo?

- Hay una deficiencia en cuanto a tecnología de seguridad que necesitan los centros penitenciarios, como cámaras y escáneres. Aunque se están haciendo esfuerzos, todo depende de la disponibilidad de recursos. Además, hay centros penitenciarios que no cuentan con torres para la vigilancia perimetral.

- ¿Cuál es la situación de las prisiones?

- Hay prisiones donde no hay baños, agua, luz, ni otros servicios básicos necesarios. Muchas de las cárceles que tenemos en el país ni siquiera fueron construidas con ese propósito.

- Ejemplos...

- La cárcel de Alausí, que antes era un hospicio. La de Archidona aparentemente fue un centro educativo; las aulas fueron adaptadas para convertirse en celdas. También está la de Guayaquil, que por su ubicación geográfica está rodeada de urbanizaciones, lo que permite a los grupos delincuenciales mantener contacto y control.

- Entonces, ¿cómo previenen las situaciones de emergencia?

- Contamos con la integración de servicios de inteligencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, junto con el sistema del SNAI. Tenemos reuniones periódicas para el intercambio de información y fortalecer las actividades de prevención.

La necesidad del Estado obliga a que las Fuerzas Armadas atiendan actividades que no son inherentes a nuestra naturaleza. Diego Vasquez Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

- Organismos de derechos humanos los señalan por maltratos a las personas privadas de libertad (PPL).

- Hemos realizado capacitaciones a todo el personal sobre la obligación de respetar los derechos humanos de los internos. Esto incluye conocer y aplicar los procedimientos adecuados para el trato a estas personas.

- Pero están las denuncias...

- No vamos a negar que eventualmente han ocurrido ciertos excesos. También hay que entender que (las PPL) no son personas fáciles de manejar. No es que usted le dice ‘salga’ y la persona sale, que entregue lo que tiene en la mano. El nivel de estrés que se maneja dentro de los centros penitenciarios también influye en la respuesta.

