En el transcurso de esta semana, la Coordinadora para la Inversión y el Trabajo (CIT), de Perú, estimó que llegarán a Ecuador unos 15 millones de dólares en inversión directa de, al menos, 10 empresas peruanas.

Durante la misión de veinte compañías, que recorre Guayaquil, Quito y Portoviejo hasta mañana, se generaron expectativas de inversión directa y alianzas estratégicas futuras por unos $ 1.000 millones que podrían arribar al Ecuador debido a la estabilidad y confianza que el “presidente Guillermo Lasso está generando”.

José Manuel Saavedra, quien dirige a la Coordinadora para la Inversión, señaló a Diario EXPRESO que en dos meses del nuevo Gobierno peruano han salido 23.000 millones de dólares a Estados Unidos, Panamá y Uruguay. “Hemos tenido un cambio de Gobierno hace dos meses y lamentablemente el ruido político que hay en estos momentos en Perú sí creo que un poco ha limitado que se continúen las inversiones en Perú y los empresarios van a seguir esperando, pero nosotros lo vemos como una oportunidad de expansión en Ecuador”.

Carlos Silva, alcalde de la ciudad peruana de Tumbes, espera una pronta reapertura de la frontera conEcuador, ya que el comercio en la zona es clave para el sustento de miles de familias. Por lo pronto, el Gobierno de Ecuador le donó 360.000 mil dosis de vacunas contra la COVID para este propósito.

El tema político en América Latina “va como un péndulo, de un lado a otro” y lamentablemente las políticas económicas cerradas que no permiten la apertura al mundo tienden a fracasar, los proteccionismos tienden a sumir a la población en la pobreza. “Espero que Perú no vire, aunque hasta ahora no se han dado los cambios que quieren con una Asamblea Constituyente”.

Los empresarios que llegaron representan a varios sectores, entre ellos, estuvieron dos del área inmobiliaria, que piensan construir viviendas para todos los sectores. Están buscando oficinas. Van a invertir unos $ 10 millones en casas y edificios.

Hay una empresa de línea blanca que busca abrir con una sucursal o aliarse con alguna local para fabricar cocinas y exportar a la Comunidad Andina; es una marca coreana. La próxima semana van a realizar el anuncio oficial, dijo Saavedra. Esta empresa tuvo las primeras conversaciones con una compañía importante de la ciudad de Guayaquil.

Otro grupo de empresarios va a venir en una segunda misión entre los cuales estarán relacionados a la gastronomía, con marcas peruanas y que quieren ingresar a Guayaquil y Quito con restaurantes y otras franquicias.Estos buscan una fusión entre comida ecuatoriana y peruana.

Estas compañías vendrán el 18, 19 y 20 de octubre próximo. Quito es el principal destino.

INTERÉS EN EL PACÍFICO. Según la Coordinadora para la Inversión, manifestó que hay un grupo financiero grande que va a entrar a Ecuador, “no sabemos si se concrete, pero la intención persiste y está interesado en el Banco del Pacífico. Hay otros grupos interesados en alianza”, sostiene José Manuel Saavedra.