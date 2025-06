Walmart y Target enfrentan multas de hasta $ 2 500 por violar leyes

En nueve estados de EE. UU., consumidores podrían enfrentar multas de hasta $ 2 500 si se llevan carritos de compras fuera del establecimiento tras dejar de funcionar la llamada ley de los carritos. Walmart y Target han sido señalados como protagonistas en medio de estas regulaciones locales por la sustracción y mal uso de carritos que, aunque menos visibles que robos con vehículos, ocasionan altos costos operativos.

¿Qué dicen las leyes estatales?

El robo o retirada no autorizada del carrito se considera delito o infracción en estados como Illinois (hasta US$ 2 500 por incidente), California (US$ 1 000), Texas y Arizona (sanciones escalonadas). Otros como Nevada, Florida y Nueva York también imponen multas o cargos civiles en casos más severos. La norma busca frenar una práctica más común de lo pensado: se roban más de 2 millones de carritos al año en EE. UU., con un costo estimado de US$ 175 millones para los minoristas

Ley en Long Beach: autoservicio bajo lupa

En Long Beach, California, una nueva ordenanza establece que supermercados como Walmart o Aldi deben limitar a 15 el número de artículos en los puntos de autoservicio, contar con al menos una caja tradicional abierta y asignar un solo empleado por cada par de estaciones de autoservicio. El incumplimiento puede causar multas de hasta US$ 2 500 por cada infracción de línea de pago sin supervisión apropiada. La medida busca reducir hurtos y mejorar la seguridad tanto de empleados como de clientes en un contexto de aumento del crimen a lo largo del área metropolitana.

¿Por qué a grandes cadenas?

Aunque las leyes apuntan a individuos, las grandes cadenas son blanco porque sus modelos operativos autoservicio, expansión rápida facilitan el uso indebido y el robo de activos como carritos. Además, las sanciones se recalcan para presionar a las empresas a adoptar prácticas más responsables y supervisión interna efectiva.

Estas sanciones evidencian un cambio en la estrategia de control minorista: se busca combatir pérdidas desde el usuario final para presionar a las cadenas a mejorar su gestión interna. Las multas pueden afectar a clientes desprevenidos o que simplemente devuelven mal un carrito. Si compras en Walmart o Target en los estados señalados, ¡revisa las normas locales y devuelve siempre el carrito!