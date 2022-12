La disputa constante entre los bananeros y exportadores por el precio que se paga por la fruta toca fondo. Hasta este mes se debió firmar la totalidad de los contratos para el 2023, pero apenas el 25 % de la exportación de fruta ha logrado sellarse.

La situación preocupa al sector exportador que, a esta altura del año, ya debió cerrar la mayor cantidad de ventas futuras. En esta situación, dijo José Antonio Hidalgo, director de la Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador (AEBE), “no se puede llegar a un acuerdo con los compradores extranjeros si no sabemos con qué fruta se va a contar, de acuerdo a los convenios firmados”, señaló.

La ecuación y la ley son claras: sin contrato no se puede colocar la fruta en el exterior, reafirmó Hidalgo y es la misma conclusión a la que llegó Richard Salazar, director de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec).

El problema del precio del banano ocurre solo en Ecuador, porque no se cumple con el contrato. Franklin Torres, presidente de Fenabe

Salazar resaltó que por una serie de circunstancias, donde influye hasta el clima, se estima que en el primer trimestre de 2023 la producción bajará un 10 %. Los productores saben que en este contexto el precio spot (fuera de contrato) estará alto, por eso, dice el dirigente, ellos se niegan a firmar contratos. Meses atrás el valor spot ha logrado alcanzar hasta los $ 8 por caja, muy por encima de los $ 6,25 que la ley obliga a pagar.

“La ley no puede ser usada a la conveniencia de un grupo. Así como exigen el precio mínimo de sustentación cuando la fruta se abarata, deben aceptar (el precio oficial) cuando el spot sube”, manifestó Salazar.

Para encontrar una solución, los exportadores se reunieron ayer con el ministro de Agricultura, Bernardo Manzano. En el diálogo se prometió hacer cumplir la ley. La cartera de Estado explicó a este Diario que las firmas deben cumplirse hasta este jueves 29 de diciembre, caso contrario no podrán comercializar las musáceas.

El gremio de los productores justifica su postura. “Hay desconfianza por parte de los productores para firmar los contratos, porque los exportadores no han cumplido en los últimos tres años de pagar el precio mínimo de sustentación. En el 2020 el precio promedio de la caja fue de $ 4,27; en el 2021 fue de $ 4,65 y en el primer semestre de 2022 no llegó ni al $ 3,40”, indicó Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Productores Bananeros del Ecuador (Fenabe).

Agregó que el Ministerio de Agricultura no ha logrado el control pleno en el sistema de comercialización, “sigue con los vicios de años anteriores, el sistema informático sigue siendo el mismo y perjudica al momento de controlar, por falta de información”, destacó Torres.

El gremio denunció que todavía no hay número exacto de las fincas, hacen exportaciones con compañías de papeles y hay exportadores no registrados. “Estos son los controles que no se pueden hacer a plenitud y por eso hay desconfianza en que un contrato va a asegurar el pago del precio mínimo de sustentación”, indicó Torres.

La denuncia de que los exportadores no cumplen con el convenio y buscan siempre pagar menos es desmentida, en cambio, por los exportadores. Hidalgo admitió que existe ese problema, pero aclaró que no se debe generalizar. “Lo que debe primar ahora es la formalidad y el cumplimiento con la ley”.

Hidalgo afirma que el contrato sí asegura el pago del precio mínimo de sustentación, en caso de no cumplirse, dice, se debe denunciar antes las autoridades; el detalle es que deben tener todos los papeles en orden.

La cartera del Estado defiende el control que ha venido aplicando en los últimos meses. Ha hecho investigaciones y producto de ello, recuerda, 76 exportadoras de banano fueron auditadas, de estas a 22 se les abrió expedientes administrativos por incumplimiento del precio mínimo de sustentación; a 13, por no pagar a través del Sistema de Pagos Interbancarios. A 9, por irregularidades en los planes de embarque. A su vez, indicaron que el MAG recibió 45 denuncias de productores, que han tenido un perjuicio de más de 2 millones de dólares “y que se trabajó y se trabaja por hacer cumplir la ley y eso aplica a todos”.