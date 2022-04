Como empresarios, el sector irremediablemente tendrá que asumir las pérdidas que ha empezado a dejar la crisis bananera, pero el número de desempleados que la actual situación está generando “sí debe ser una preocupación de este Gobierno”. Así lo cree Vicente Wong, CEO de Reybanpac, una de las exportadoras más grandes que tiene Ecuador y que no ha sido inmune a la debacle que vive este sector, el más grande de la historia de su industria.

El cierre de Rusia acumula $ 30,8 millones de pérdidas para el banano local Leer más

- Usted ha mencionado que, con la guerra que Rusia y Ucrania protagonizan, la industria bananera ha retrocedido 40 años. ¿Qué tan grave es la situación de este sector, que algunos no vemos?

- Me he referido a ese retroceso con base en lo que representa el mercado ruso para nosotros... Antes de la guerra era un millón de toneladas métricas con la generación de 50.000 plazas de trabajos directos en el campo, lo que vemos es que (si esto sigue así) la guerra destruiría la mitad de esto en el área rural y retrocederíamos en el mercado por lo menos a la mitad en cuanto a consumo. Después de la guerra, este mercado, nada más que el segundo mercado de exportación más importante del país, no será el mismo. Pero lo preocupante es que esto se ha dado en medio de varias variables, que ni siquiera en pandemia llegaron a juntarse. Antes vinieron los impuestos por el tema de la pandemia, el terremoto y más el nuevo paquete impositivo y desde el 2021 empezamos a sentir el alza de precios de los principales fertilizantes, agroquímicos, los fletes... todo eso ha hecho que los costos del productor estén comenzando realmente a golpear la economía del productor bananero.

- El presidente ha dicho que esta es una actividad de ricos. Lo que asumen ahora es parte del riesgo de toda actividad privada.

- Poco o nada se está hablando del impacto social que esto genera, el de la gente que vive en las áreas más pobres del sector rural y que se está quedando sin trabajo. Al final del día, el productor y el exportador son inversionistas privados que corren riesgos, sí, y que ya están asumiendo pérdidas, pero hay muchos que se cambiarán o dejarán el cultivo y la gente que se queda sin trabajo, creo que eso sí debería y tiene que ser preocupación del Gobierno... Yo me refiero a la gente que trabaja para el productor, ese no es un empresario, son empleados, el Estado sí debería velar por ese empleado.

La apertura del mercado chino es buena, pero para eso se requiere ser competitivo. El sector no lo es.

- ¿Qué esperan de las autoridades?

- El Gobierno debe reconocer que estamos muy afectados, que nuestra competitividad se está agravando en otros mercados. Existe una ley que fue aprobada en 2020 en el gobierno del presidente Lenín Moreno, que faculta el famoso Drawback (devolución de impuestos), pero que no ha sido reglamentado para devolvernos esa competitividad. Eso es algo que lo utilizan hoy en día los países en la región como Colombia, Perú, pero nosotros no.

- ¿Eso no es pedir al Gobierno que se haga cargo de esta crisis? Ya ha dicho que no va a nacionalizar estas pérdidas.

- No estamos pidiendo ninguna ayuda, sino hacer que se cumplan las leyes. Es un instrumento que tiene en sus manos, para ejecutarlo no requiere aprobación de la Asamblea. No le estamos pidiendo que compre cosechas, que se meta a negocios del sector privado. Solo que haga cumplir una ley que no la ha reglamentado... Aquí no se trata de pedir, se trata de asumir responsabilidades, porque al final del día público y privado estamos siendo perjudicados. El uno, por el lado de su impuesto y sus divisas, y los otros, por las pérdidas que están asumiendo.

- En esto se ha denunciado también el abuso de exportadores. ¿Todos estos factores justifican que en el campo haya productores que están recibiendo entre $ 0,50 y $ 2 por caja?

- La informalidad es otro gran problema. Ese es un tema mucho más profundo que cae dentro de la falta de controles, también en la necesidad de hacer cumplir la ley, porque ha habido abusos, pero de parte y parte. Cuando el precio ha estado por arriba del precio oficial ($ 6,25), al productor no le ha interesado si lo hacen firmar contrato o no, pero en el 2022 esto ya no fue decisión solo del productor. Al ver que la fruta se estaba quedando, viendo que los precios venían cayendo, los exportadores mismos ya no quisieron firmar contratos, entonces gran cantidad de productores se quedaron sin contratos... Esti ha sido de toda la vida, pero ahora con lo que el sector vive, este tema debe tomarse en serio. Todos tienen que estar dentro de la regulación.

Colombia es el gran ganador... si todo sigue así, Ecuador perderá liderazgo en Europa.

- ¿Cómo le ha ido a Reybanpac en esta crisis?

El sector bananero y el Gobierno firman “una tregua” para poner el fin al paro Leer más

- Nosotros deberíamos haber perdido un 25 % (volumen enviado), pero la baja ha sido de un 10 % porque hemos podido recolocar fruta en otros mercados, pero a menores precios. A China, Japón, Europa, Medio Oriente.

- ¿China, qué tan buena alternativa es? Ya se habla de la firma de un acuerdo.

- La apertura es buena, pero tiene que ir acompañada de competitividad. Si te abres y resulta que el costo tuyo es más alto de lo que vende Filipinas o Vietnam, el acuerdo no servirá de nada.

- ¿Qué país ahora mismo nos da lecciones de competitividad?

- Colombia es un gran ejemplo. Los costos de ellos son la mitad, tienen moneda que la devalúan, que al final del día les permite ganar competitividad. Es el país que nos está quitando mercados, es el gran ganador en esta crisis. Ecuador tenía barcos que iban directamente a Europa, y que precisamente por ajustes en las líneas por efectos de tarifas de otros productos, Ecuador perdió esos espacios que fueron concedidos a ese país. Nosotros éramos claramente el que teníamos el liderazgo en Europa, pero yo creo que este año vamos a perderlo.

CONTEXTO

La guerra entre Rusia y Ucrania, que ha derivado en el cierre parcial de ambos destinos que consumen banano ecuatoriano, terminó por desatar una crisis en el sector, que acumula pérdidas económicas. Según AEBE, hasta el momento, el país ha dejado de recibir $ 30,84 millones, una reducción de 37,32 % comparado con 2021.

REYBANPAC

Es la segunda exportadora de banano más importante que tiene el país, después de Ubesa S.A. La bananera, que fue fundada el 19 de septiembre de 1977, es una de las firmas insignia del holding Favorita Fruit Company. En el 2021 logró exportar 27’207,937 cajas, obteniendo una participación de más del 7 % de la oferta nacional.