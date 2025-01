Vender mientras se duerme usando la IA

Hacer compras vestidos con pijama y usando pantuflas en la noche, mientras el silencio de la madrugada arrulla a otros, es una forma de consumo que crece y que algunos negocios están aprovechando con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) para vender a quienes se desvelan.

Para que un negocio pueda realizar ventas 24/7, incluso cuando el local físico está cerrado y el dueño y sus colaboradores duermen, debe pasar por un proceso. El primer paso que debe dar el emprendimiento es asegurarse de tener una estructura organizada y sólida para garantizar que su modelo de negocio realmente sea competitivo. Para esto, hay que preguntarse: ¿qué está pidiendo el cliente que nadie le da? ¿Qué problemática tiene el cliente que nadie está resolviendo?

“Hay que resolver estas preguntas antes de pensar en tecnología”, indicó a Diario EXPRESO Mariangel Hernández, cofundadora de Néxito, una plataforma de aceleración y apoyo a los emprendedores en Ecuador. Tienen un año en el mercado local y han asesorado a 300 emprendedores que han formado parte de programas de fundaciones, centros de desarrollo o municipios.

En el segundo paso se puede usar herramientas tecnológicas, preguntándose qué proceso del negocio hay que optimizar. “La tecnología viene a nosotros para optimizar, es decir, mejorar lo que ya tengo: la forma en que produzco, la forma en que atiendo a mi cliente, la forma en que hago que me encuentren en diferentes canales digitales. Y allí la IA nos puede ayudar”, detalló Hernández.

Pero una advertencia: es el emprendedor quien debe observar y tener pensamiento crítico, para tomar decisiones de hacia dónde llevar el negocio, eso la IA no lo puede hacer. Entonces, las etapas para crecer son la optimización, innovación y disrupción en el mercado. En la tercera etapa, es cuando el emprendedor deja obsoleta a su competencia.

No se trata solo de usar la IA, debe existir una metodología de acompañamiento, solo así las ventas podrían llegar a subir hasta un 30 %. Aunque existen muchas variables y por ello no se puede generalizar.

Vanessa Parra, dueña de Yuqui Eventos, que ofrece regalos personalizados, desde el 2016 emplea la tecnología para apalancar su negocio y ahora con el surgimiento de la IA, no hay excepción. Han existido días en que, gracias a esta herramienta, dice, el 40% de sus pedidos puede captarlos entre las 23:00 y 03:00, de clientes que se desvelan o que está en otro uso horario.

Está consciente que de que el cliente hoy en día ya no compra solo por calidad, marca y precio, sino por la experiencia. Entrar a un portal para ‘vitrinear’ y consumir y toparse con mensajes como “tomamos los pedidos a partir de las 08:00”, no es solo dejar de facturar sino de arriesgarse a que el consumidor no vuelva.

Consumir a altas horas, explica la psiquiatra, Carlota Manrique, se vuelve en un aliciente cuando se ha tenido un día laboral agotador o con innumerables tareas dentro del hogar. Una compra con éxito es activar la hormona dopamina, que da bienestar y placer inmediato. Además de eso, agregan los expertos del tema, hay que sumar la estrategia de consumo. Cada vez hay más persona que recurren a estos horarios porque hay empresas como las aerolíneas que activan importantes descuentos en horarios no regulares.

Pero no todo es tecnología. Hernández enfatiza no solo en la experiencia sino en el valor agregado que debe tener la oferta. Por ejemplo, dice, una marca que vende ropa para niños, antes de mandar el catálogo de lo que vende, invita a la embarazada a una charla virtual sobre lactancia. “De esta manera se crea una sensación de deuda. Luego lo que ofrezca esa tienda lo van a ver con otros ojos, por todo lo que han recibido sin comprar va tener el deseo de ser cliente”, explica la experta, quien aclara que no solo se trata de usar un chatbot, porque este no tiene todas las respuestas posibles.

El auge de la IA

Según el último Índice de Innovación, la IA está entre las tecnologías más importantes que inspira a las principales empresas de América Latina y el Caribe a transformar sus operaciones, modernizar sus infraestructuras internas y proporcionar ofertas personalizadas. De 122 empresas encuestadas y que son líderes de 10 mercados en la región, el 75% considera que la IA transformará los negocios en los próximos dos años.

Este año será determinante para que esta tecnología empiece a ser usada con mayores propósitos dentro del mercado, sin importar el sector productivo al que se apunte. “El 2025 es el año en que más industrias van a usar la IA”, concuerda Eduardo Arosemena, ejecutivo de Kampi, una firma que lleva años impulsando el negocio acuícola con la inteligencia artificial.

Arosemena explicó que con el uso de la IA ellos, por ejemplo, ya están ofreciendo una aplicación que permite monitorear las granjas camaroneras desde cualquier parte del mundo, en tiempo real, para tomar decisiones más rápidas, mejor informadas y de manera más efectiva. “Esta aplicación la lanzamos en 2024 y a la fecha la usan importantes y grandes empresas camaroneras de Ecuador, y otros sectores, como el banano, han preguntado por esta tecnología”, señaló Arosemena.

En la pantalla de la pared se muestra la imagen de los camarones que la IA mide y pesa. Carlos Klinger.

Es un esfuerzo que hacen las empresas por no quedarse obsoletas. No solo se trata de promover ventas, también de optimizar procesos, ganar eficiencia y competitividad.

Ecuador aún está rezagado en innovación

Es importante resaltar el espíritu emprendedor de los ecuatorianos y el deseo de innovación que caracteriza las iniciativas impulsadas por el sector privado. Sin embargo, al comparar nuestro contexto con el de otros países, la realidad resulta menos alentadora. Para ilustrarlo, Ecuador ocupa el puesto 105 entre 133 economías en el Índice Global de Innovación 2024, posicionándose por debajo de países como Ghana, Namibia, Camboya y Rwanda, y apenas superando a naciones como Bangladesh, Tayikistán, Trinidad y Tobago o Nepal, indicó la Cámara de Industria de Guayaquil (CIG).

En cuanto si la IA va generar desempleo, la CIG dijo que el informe Futuro del Trabajo del Foro Económico Mundial proyecta que la transformación del mercado laboral podría generar 170 millones de nuevos empleos, en todo el mundo, para el año 2030. Sin embargo, también se anticipa la desaparición de 92 millones de puestos existentes. Se espera que este aumento de empleo se concentre en área como: profesionales de la IA y el aprendizaje automático, analistas y científicos de datos, especialistas en sostenibilidad, ingenieros de robótica y especialistas en la cadena de suministro y logística.

En definitiva, como ha ocurrido con todos los avances tecnológicos a lo largo de la historia, estos cambios pueden representar desafíos para ciertos segmentos de la población. Sin embargo, con el tiempo, el aumento de la productividad y la redistribución de la mano de obra hacia nuevas actividades suelen generar un impacto neto positivo, según la CIG.

