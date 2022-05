La Unión Europea (UE) es cautelosa a la hora de poner una fecha al levantamiento de la tarjeta amarilla a la pesca ecuatoriana.

La amonestación no le impide exportar productos del mar a Ecuador, pero busca elevar los estándares en la cadena de producción y materia de pesca ilegal.

Si bien se reconocen avances tras la revisión, aún es prematuro para definir una fecha para una tarjeta verde, aseguró Inmaculada Montero, consejera Comercial de la UE en Ecuador, en declaraciones a medios de comunicación.

El viernes 29 de abril pasado concluyó la primera visita de misión de la Dirección General MARE (DG MARE) de la UE, la entidad encargada de las políticas del bloque de países sobre asuntos marítimos y pesca.

La delegación estuvo presente en el país para verificar el cumplimiento del plan de acción para levantar la tarjeta amarilla a la pesca nacional que la UE impuso en 2019.

En ese contexto, Montero aseguró que “la misión de Bruselas ha podido obtener los datos que necesitaba para poder hacer una primera valoración del cumplimiento del plan de acción del reglamento IUU (pesca con embarcaciones que no cumplen con medidas de seguridad a bordo) y INDNR (pesca ilegal, no declarada y no reglamentada).

En términos generales, tras la visita de la delegación de DG MARE a Ecuador se puede concluir que los trabajos “están avanzados” y “van en buena dirección”, dijo Montero.

Sin embargo, aclaró, “todavía queda mucho camino por recorrer” para que Ecuador pueda contar con un sistema que le permita cumplir los estándares en pesca ilegal.

En días pasados, Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería (CNP), aseguró a este Diario que los resultados de la primera evaluación “son excelentes” y añadió que la tarjeta amarilla se podría levantar en noviembre de este año, en una nueva evaluación, siempre y cuando se cumplan temas pendientes.

Si bien Montero confirmó la segunda misión de la DG MARE para fines de este año, para una nueva evaluación, señaló que todavía no se puede determinar si habrá una tarjeta verde. “Nos parece que las declaraciones de Leone son demasiado optimistas”, aseveró.

Entre los avances que la UE destaca es la implementación de la Ley de Pesca y su reglamento. No obstante, aún queda por ver los resultados de su aplicación.

Uno de los puntos fundamentales que quedan por implementarse para que la UE levante la tarjeta amarilla tiene que ver con la trazabilidad de los recursos pesqueros. “El Estado tiene que saber, en el flujo que va desde el atún hasta la lata, tiene que saber exactamente dónde se ha pescado, cómo se ha transportado, quién lo ha hecho, en qué puertos”, señaló la representante de la UE en Ecuador.

Otro de los aspectos que actualmente preocupa a la UE son los intentos de reforma a la Ley de Pesca por parte de la Asamblea Nacional.

“La ley prácticamente no ha podido ser aplicada porque es de marzo de 2022. Qué sentido tiene reforma (...) Hemos ido a la Asamblea para explicar nuestra preocupación”, comentó.

En marzo pasado, la Comisión de Soberanía Alimentaria aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Pesca, que recomienda al Pleno de la Asamblea el archivo de la iniciativa.