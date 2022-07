La promesa de años de hacer respetar el precio oficial de la caja de banano se cristaliza con el proceso de auditoría que el MAG ha iniciado contra 59 exportadoras, de las cuales 17 ya tienen un expediente abierto con miras a ser sancionadas. La investigación, que incluye en su radar a firmas importantes como la multinacional Chiquita, genera un choque de opiniones entre los actores del sector sobre si esta es la forma de evitar esta y otras irregularidades.

La información que es oficial y pública fue solicitada por EXPRESO a la Subsecretaría de Musáceas. En el documento se establece que de las 17, seis ya tienen fijada una fecha de audiencia para posibles descargos: Ecuagreenprodex, Sentilver, Frutical, Banacalm, Green Life y Chiquita, esta última una de las más reconocidas por su incidencia en el mercado (está entre las cinco exportadoras más grandes del país).

El Ministerio de Agricultura y Ganadería les atribuye incumplimientos por el pago del precio oficial ($ 6,25), el no uso del sistema oficial de pagos e incluso por incurrir en una “falsedad de los planes de embarques”. Este Diario intentó, vía llamadas y correos electrónicos, tener la versión de estas empresas, pero de estas solo dos respondieron: Exporsweet y Agroproban que tienen como abogado a Tito Quintero Rodríguez.

Quintero se mostró sorprendido porque las firmas, a las que representa, no han sido notificadas. Lo que hay es un informe de auditoría. No obstante, dijo, que, “por ahora no puede hablarse de responsabilidades en contra de una exportadora como tal, porque no existe la sustentación del expediente administrativo que concluya en responsabilidad en contra del sector”, aseguró.

Sin embargo, el ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, explicó a este Diario que de todas las empresas investigadas a la fecha se han auditado 59 y ratificó que se están abriendo expedientes administrativos por diversas razones: nueve son porque no están usando el sistema de pago interbancario con el fin de no dejar evidencia del pago que se hace por cada caja de banano, que debe ser de 6,25 dólares.

Aparte de ello abren expediente para sanción por no pagar el precio mínimo de sustentación, en el listado oficial están Green Life, Ambrafruits y Proagricosur. Esta última empresa indicó que por ahora no darían entrevista a los medios de información. Otras cinco empresas tendrán expediente por falsedad en los planes de embarque. Estas podrían tener una sanción económica, indicó Manzano.

El ministro enfatizó que una vez que se determine el monto del perjuicio hacia el agricultor, se le aplica de 20 a 50 veces esa cifra de multa y además tiene que pagarle al productor lo que le debe, esto según la norma en el incumplimiento por primera vez. “La ley dice que puedo actuar de oficio y decidimos hacerlo para solucionar este problema”, señaló Manzano.

No obstante desde la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), su presidente Richard Salazar defendió el actuar de las empresas. El real problema, dijo, está en al Ley de Banano, que no se adapta a la realidad. Internacionalmente más del 55 % del mercado se da con precio spot (sin firma de contratos que respeten un precio oficial). Él se pregunta por qué los productores no se quejan o exigen la firma de contratos cuando los precios están altos (hasta $ 10). El reclamo es solo en los meses bajos. “Por lo tanto es la Ley del Banano que no está actualizada con la realidad del mercado internacional, porque tiene casi 26 años”, puntualizó Salazar.

En este punto, el ministro Manzano manifestó que en la Ley no se habla de precio spot, “la ley dice que se debe pagar 6,25 dólares y yo me tengo que regir por la ley y hacer que se cumpla la ley”. Reconoció que en especial en los mercados del mediterráneo y parte de Asia se usa el precio spot, que es según la oferta y demanda, “no hay una Ley de Banano internacional”, dijo. Su planteamiento es que productores y exportadores conversen en la mesa consultiva que empezará en los próximos días y que se presione para que baje el precio de los fletes que se encarecieron desde la pandemia.

Previo a la entrevista con Manzano, el Ministerio indicó que los detalles profundos de los expedientes abiertos a las exportadoras de banano se darán hoy en una rueda de prensa.

En la cadena de la comercialización del banano también están los productores por lo tanto Acorbanec pide que también se los investigue por no querer firmar contrato. “A ellos también les tienen que hacer una auditoría para ver si están vendiendo bajo contrato. Ellos también se adaptan al mercado, cuando el precio spot está alto prefieren ese y cuando está bajo quieren la protección del sector oficial”, indicó Salazar.

Aunque uno de los líderes de los productores de El Oro, Segundo Solano, lo desmiente. “Nos quieran endosar a nosotros la no firma de los contratos”, indicó este dirigente que se muestra a favor de las auditorías y está a la expectativa de las posibles sanciones.

El proceso de investigación no ha terminado, en efecto ayer Acorbanec enfatizó que hasta la hora en que se hizo la entrevista no tenían una notificación de que hubiera una exportadora sancionada. Ellos, enfatizó, se van a defender en derecho.

PARA SABER

AUDIENCIAS. Son cinco empresas de la provincia del Guayas que tienen fecha para audiencia con el Ministerio de Agricultura por expedientes para sanción por no usar el sistema de pago interbancario y dos son de El Oro. Las citas son 11 y 12 de julio.

DENUNCIA. Los productores se han quejado de que la caja de banano la han vendido a menos de 2 dólares y es una realidad que el Ministerio de Agricultura lo ha confirmado y está en la tarea de que se pague los 6,25 dólares y por eso son las investigaciones.

SOLICITUD. Los exportadores señalan que son los productores que no quieren firmar los contratos, pero los productores acusan a los exportadores. Acorbanec pide que también se audite a los productores por no firmar contratos.